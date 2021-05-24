Семи машинам, припаркованным в 17 микрорайоне на дороге к посёлку за автобусной остановкой, спустили колеса. По словам очевидцев, сначала владельцы решили, что колеса проколоты, но потом увидели, что им выкрутили ниппели — почти на всех четырех колесах.
Об этом сообщили в телеграм-канале «Жемчужина Зеленограда». Там уточнили, что накануне под дворником одной из машин нашли «записку с ругательствами», а до этого тем, кто ставил автомобили на этом месте, ломали зеркала.
По словам читателя «Зеленоград.ру» Сергея, жители района считают это «заказом» жителей одного из соседних коттеджных поселков: «Чтобы не парковались на дороге к их элитному месту проживания».
Ранее «Московский комсомолец» рассказывал, что таким образом москвичи все чаще борются с теми, кто паркуется неправильно или оставляет машину надолго стоять во дворе (и занимает места других). Юрист Алексей Голубев заявил изданию, что юридических способов сопротивления такой практике пока не существует: если колесо не проколото, а сам ниппель не украден, такие «народные мстители» не нарушают ни административного, ни уголовного законодательства.
На юридических форумах отмечают, что теоретически дело можно возбудить по статье «Мелкое хулиганство» или «Мелкое хищение» — если ниппель все-таки украли. Но предупреждают, что привлечь таких людей к ответственности реально, «только если патруль или участковый поймает с поличным».