Семи машинам, припаркованным в 17 микрорайоне на дороге к посёлку за автобусной остановкой, спустили колеса. По словам очевидцев, сначала владельцы решили, что колеса проколоты, но потом увидели, что им выкрутили ниппели — почти на всех четырех колесах.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Жемчужина Зеленограда». Там уточнили, что накануне под дворником одной из машин нашли «записку с ругательствами», а до этого тем, кто ставил автомобили на этом месте, ломали зеркала.

По словам читателя «Зеленоград.ру» Сергея, жители района считают это «заказом» жителей одного из соседних коттеджных поселков: «Чтобы не парковались на дороге к их элитному месту проживания».