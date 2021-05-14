Для лебедей на Быковом болоте установили кормушки с кормом, который не навредит птицам
Черных лебедей снова выпустили в пруд Быково болото в 1 микрорайоне. По традиции, это сделал префект Зеленограда.
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