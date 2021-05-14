Черных лебедей вернули в пруд 1-го микрорайона после зимовки 14.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Черных лебедей снова выпустили в пруд Быково болото в 1 микрорайоне. По традиции, это сделал префект Зеленограда.

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Метки:
микрорайон 1, быково болото, лебеди
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