Во всех направлениях в сторону перекрёстка, на котором стоиот торговый центр «Панфиловский», образовались пробки. В районе развязки у «Штыков» при въезде в город — пробка бордового цвета.

На месте ДТП работали спасатели и «скорая». На ликвидацию последствий выслали два автомобиля: автоцистерну и аварийно-спасательный автомобиль, сообщили нам в МЧС. Водители столкнувшихся автомобилей смогли самостоятельно выбраться из машин до прибытия экстренных служб, никого не зажало. Медики осмотрели участников ДТП — медицинская помощь им не потребовалась. Разлива топлива не было.