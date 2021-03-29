Легковушка заканчивала поворот, когда в неё врезался кроссовер на пересечении проспектов Панфиловского и Генерала Алексеева. В результате легковой автомобиль перевернулся, рассказала подписчица «Зеленоград.ру» в инстаграме marina_do.
Во всех направлениях в сторону перекрёстка, на котором стоиот торговый центр «Панфиловский», образовались пробки. В районе развязки у «Штыков» при въезде в город — пробка бордового цвета.
На месте ДТП работали спасатели и «скорая». На ликвидацию последствий выслали два автомобиля: автоцистерну и аварийно-спасательный автомобиль, сообщили нам в МЧС. Водители столкнувшихся автомобилей смогли самостоятельно выбраться из машин до прибытия экстренных служб, никого не зажало. Медики осмотрели участников ДТП — медицинская помощь им не потребовалась. Разлива топлива не было.
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