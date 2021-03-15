«На месте уже находятся работники МОЭК, МЧС, Мосводостока и Жилищника. В ближайшее время МОЭК произведет раскопки и локализует повреждение трубопровода. По предварительной информации, работы будут проводиться без отключения отопления», — уточняют подробности текущей ситуации местная администрация.

Наши читатели сообщают, что в корпусах 901-905 нет отопления и горячей воды.

Сейчас место аварии огорожено. Есть вероятность, что в связи с дальнейшими ремонтными работами проезд будет перекрыт для автодвижения частично или полностью — учитывайте это при выборе маршрута.

Ремонт теплосети здесь выполняли в начале 2019 года — проезд между башнями 905-906 и девятиэтажками был перекрыт всю зиму. Затем, летом 2019-го, на проезде полностью меняли асфальт и бордюры, в том числе и на месте нынешнего провала.