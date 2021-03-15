Провал грунта образовался на местном проезде рядом с корпусом 906 — из образовавшейся в асфальте ямы идет пар, в провал попало колесо припаркованного автомобиля, сообщила префектура. По данным Рен-ТВ, повреждены два автомобиля. Площадь провала составляет 10 квадратных метров. Известно, что произошел прорыв трубы горячей воды.
«На месте уже находятся работники МОЭК, МЧС, Мосводостока и Жилищника. В ближайшее время МОЭК произведет раскопки и локализует повреждение трубопровода. По предварительной информации, работы будут проводиться без отключения отопления», — уточняют подробности текущей ситуации местная администрация.
Наши читатели сообщают, что в корпусах 901-905 нет отопления и горячей воды.
Сейчас место аварии огорожено. Есть вероятность, что в связи с дальнейшими ремонтными работами проезд будет перекрыт для автодвижения частично или полностью — учитывайте это при выборе маршрута.
Ремонт теплосети здесь выполняли в начале 2019 года — проезд между башнями 905-906 и девятиэтажками был перекрыт всю зиму. Затем, летом 2019-го, на проезде полностью меняли асфальт и бордюры, в том числе и на месте нынешнего провала.
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