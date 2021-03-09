Во время разведки в двухкомнатной квартире пожарные обнаружили в задымленной части пострадавшую 77-летнюю женщину, которая не смогла самостоятельно выбраться из огня. Ее вынесли из дома и передали наряду скорой помощи. Женщина получила сильные ожоги и, вероятно, отравилась продуктами горения.

Параллельно пожарные вывели из смежной квартиры 61-летнюю женщину, которая также могла отравиться дымом. К счастью, она не пострадала.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём, но какое именно, пока не ясно. Площадь пожара составила 10 квадратных метров — горели личные вещи и мебель.