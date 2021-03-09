Пожарные спасли двух пожилых женщин во время пожара в корпусе 118. Сообщение о пожаре поступило на пульт от очевидцев в 7:36 воскресенье, 7 марта. Горела квартира на девятом этаже в четвертом подъезде.
Во время разведки в двухкомнатной квартире пожарные обнаружили в задымленной части пострадавшую 77-летнюю женщину, которая не смогла самостоятельно выбраться из огня. Ее вынесли из дома и передали наряду скорой помощи. Женщина получила сильные ожоги и, вероятно, отравилась продуктами горения.
Параллельно пожарные вывели из смежной квартиры 61-летнюю женщину, которая также могла отравиться дымом. К счастью, она не пострадала.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём, но какое именно, пока не ясно. Площадь пожара составила 10 квадратных метров — горели личные вещи и мебель.
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