13 марта в 18:00 в ДК «Метролог» (п. Менделеево) состоится концерт скрипача Московской Консерватории Дани Луковкина «У скрипки нет границ».



В программе не будет классических произведений, вы услышите попурри из киномелодий, поп-музыки и настоящего рока! Саундтреки из любимых фильмов — «Пираты Карибского моря», «Список Шиндлера», — а также хиты групп «Queen», «Nirvana», «Guns N’Roses» и многое другое.



Стоимость билетов от 300 до 450 рублей. Билеты можно купить по ссылке.

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем четыре приглашения на два лица на этот концерт. Для участия в розыгрыше нужно заполнить анкету, которая находится ниже на этой странице. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.

В пятницу, 12 марта, случайным образом мы определим победителей, которые получат пригласительные билеты на концерт.