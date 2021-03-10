Розыгрыш билетов на концерт «У скрипки нет границ». Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает 10.03.2021 ZELENOGRAD.RU

13 марта в 18:00 в ДК «Метролог» (п. Менделеево) состоится концерт скрипача Московской Консерватории Дани Луковкина «У скрипки нет границ».

В программе не будет классических произведений, вы услышите попурри из киномелодий, поп-музыки и настоящего рока! Саундтреки из любимых фильмов — «Пираты Карибского моря», «Список Шиндлера», — а также хиты групп «Queen», «Nirvana», «Guns N’Roses» и многое другое.

Стоимость билетов от 300 до 450 рублей. Билеты можно купить по ссылке.

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем четыре приглашения на два лица на этот концерт. Для участия в розыгрыше нужно заполнить анкету, которая находится ниже на этой странице. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.

В пятницу, 12 марта, случайным образом мы определим победителей, которые получат пригласительные билеты на концерт.

https://www.youtube.com/channel/UClY8YvNId6f1KDFCBC62l_g
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
клуб друзей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу — на Привокзальной площади Новости
Дорожные камеры в Зеленограде начали фиксировать непристёгнутый ремень и разговоры по телефону Новости
Станцию Крюково будет реконструировать крупнейший строительный подрядчик РЖД Новости
«Не рекомендовано к учету». Как мэрия под видом борьбы с эпидемией убила публичные слушания, переведя их в онлайн Истории
Финальный матч на Кубок Зеленограда по мини-футболу — 11 марта в ФОК «Рекорд» Афиша
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Пожилая женщина получила сильные ожоги во время пожара в квартире в 1-м микрорайоне Новости
Как разболтанный винтик в дверях электричек становится причиной гибели пассажиров. А виноватыми назначают машинистов Истории
На время капремонта поликлиники в 9-м микрорайоне пациентам придется ездить в другие районы. Как поменяют маршруты автобусов? Ответы
Пропал 31-летний зеленоградец Николай Дудников. Помогите найти Новости
Трактор въехал ковшом в легковушку на перекрестке в 9-м микрорайоне. Водитель чудом не пострадал Новости
Возле «Зеленопарка» появилась зона завершения поездки каршеринга «Делимобиль» Новости
Бар на Яблоневой аллее решил проблему с ночным шумом, который мешал спать 3-му микрорайону. Некоторые местные жители считают иначе Истории
Право построить спорткомплекс в 18-м микрорайоне получил предприниматель из Чечни Новости
Несколько деревьев подожгли в лесу 11 микрорайона. Чиновники считают, что ущерба нет Новости
Архитектор Борис Оськин — забытое имя. Человек, который нарисовал Зеленоград по образам городов Японии и Бразилии Истории
Магазин «Барбарис №1» в торговом комплексе «Зеленоградский» — что внутри? Партнерский материал
Универмаг «Зеленоград» проработает еще пару месяцев и закроется. Вместо него, возможно, откроется «Ашан» Новости
Банкротящийся завод «Ангстрем-Т» оценили на порядок дешевле претензий основного кредитора. Его продадут на торгах, а здания снесут Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру