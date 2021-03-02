«Зеленоград.ру» приглашает в кино: всех читателей по специальной цене, а членов клуба — бесплатно 02.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Приглашаем участников клуба друзей Зеленоград.ру и всех читателей нашего издания в кино по специальной цене. Стоимость билета для всех — 200 рублей, для членов клуба — бесплатно.

Для участия в показе необходимо заполнить форму на этой странице, после чего мы свяжемся с вами для подтверждения брони и оплаты билетов. В связи с пока ещё действующими ограничениями, билетов на сеанс не так много — спешите оставить заявку!

Показ состоится 10 марта в 19:30 в кинотеатре «Каро» в «Иридиуме». Это будет новая комедия «Пара из будущего» (12+). В главных ролях — Сергей Бурунов и Мария Аронова. Режиссёр картины — Алексей Нужный, автор фильмов «Я худею» и «Огонь».

«Недалёкое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них не получается, поскольку в будущем расторжение брака — очень дорогая услуга. Но судьба даёт им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюблённый и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь».

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