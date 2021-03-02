Приглашаем участников клуба друзей Зеленоград.ру и всех читателей нашего издания в кино по специальной цене. Стоимость билета для всех — 200 рублей, для членов клуба — бесплатно.

Для участия в показе необходимо заполнить форму на этой странице, после чего мы свяжемся с вами для подтверждения брони и оплаты билетов. В связи с пока ещё действующими ограничениями, билетов на сеанс не так много — спешите оставить заявку!

Показ состоится 10 марта в 19:30 в кинотеатре «Каро» в «Иридиуме». Это будет новая комедия «Пара из будущего» (12+). В главных ролях — Сергей Бурунов и Мария Аронова. Режиссёр картины — Алексей Нужный, автор фильмов «Я худею» и «Огонь».