Тесты на антитела

С февраля по август добровольцы, получившие первый компонент вакцины от ковида, будут ежемесячно сдавать тест на наличие антител. Так будет фиксироваться изменения, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя 9-10 месяцев или даже год после вакцинации. Это позволит понять, нужна ли повторная вакцинация от ковида накануне очередного эпидемического осенне-зимнего сезона.

При этом записаться самостоятельно на проверку антител в поликлинику в Зеленограде на момент публикации было невозможно: нет свободных мест. Как принять участие в этих испытаниях, в сообщении Собянина не указано.

ИФА-тесты в поликлиниках можно сдать, чтобы узнать, не переболели ли вы бессимптомно и выработал ли организм иммунитет. Также тест нужен, чтобы узнать уровень антител: если их мало — можно будет вакцинироваться, если много — стать донором.