В Москве начались несколько новых клинических испытаний по коронавирусу: вакцины для детей, назальная форма вакцины и проверка устойчивости иммунитета после прививки. Об этом сообщил Сергей Собянин.
С февраля по август добровольцы, получившие первый компонент вакцины от ковида, будут ежемесячно сдавать тест на наличие антител. Так будет фиксироваться изменения, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя 9-10 месяцев или даже год после вакцинации. Это позволит понять, нужна ли повторная вакцинация от ковида накануне очередного эпидемического осенне-зимнего сезона.
При этом записаться самостоятельно на проверку антител в поликлинику в Зеленограде на момент публикации было невозможно: нет свободных мест. Как принять участие в этих испытаниях, в сообщении Собянина не указано.
ИФА-тесты в поликлиниках можно сдать, чтобы узнать, не переболели ли вы бессимптомно и выработал ли организм иммунитет. Также тест нужен, чтобы узнать уровень антител: если их мало — можно будет вакцинироваться, если много — стать донором.
На базе детской городской больницы имени Башляевой пройдут три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет. Результаты позволят решить, включать ли подростков в программу вакцинации. Когда именно пройдут эти испытания и каковы критерии отбора добровольцев, пока не сообщается.
Такая форма «Спутника V» формирует иммунитет в зоне носоглотки. Препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве.
«Спутник Лайт» создан на основе двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Его отличие в том, что прививка потребуется всего одна, а антитела начнут формироваться уже через неделю и достигнут максимума через четыре недели после вакцинации. Этот препарат тоже разработан в институте Гамалеи.
Эта вакцина уже прошла первые фазы испытаний: мэр в блоге утверждает, что у всех, кто его получил, сформировался иммунитет от ковида. Сейчас начались международные испытания этого препарата, в них примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов.
Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин, который ранее он не проходил вакцинацию «Спутником V» и не имеет других противопоказаний. Узнать подробности и записаться можно на mos.ru/vaccine. В зеленоградских поликлиниках пока нельзя сделать такую прививку.