Утром 6 февраля загорелась мебель и личные вещи в квартире на 6 этаже корпуса 1126. В квартире нашли тела двух человек.

К моменту прибытия пожарных возгорание прекратилось само, сообщили в МЧС. В ведомстве пока не знают пол и возраст погибших, а также причину пожара. Возможно, жильцы отравились продуктами горения: по словам очевидца Юрия Чеснокова, дыма с улицы видно не было — значит, возгорание было не слишком сильным.