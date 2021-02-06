Утром 6 февраля загорелась мебель и личные вещи в квартире на 6 этаже корпуса 1126. В квартире нашли тела двух человек.
К моменту прибытия пожарных возгорание прекратилось само, сообщили в МЧС. В ведомстве пока не знают пол и возраст погибших, а также причину пожара. Возможно, жильцы отравились продуктами горения: по словам очевидца Юрия Чеснокова, дыма с улицы видно не было — значит, возгорание было не слишком сильным.
Фото: Юрий Чесноков
Фото: Юрий Чесноков
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