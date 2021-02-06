Два человека погибли на пожаре в 11 микрорайоне 06.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Утром 6 февраля загорелась мебель и личные вещи в квартире на 6 этаже корпуса 1126. В квартире нашли тела двух человек.

К моменту прибытия пожарных возгорание прекратилось само, сообщили в МЧС. В ведомстве пока не знают пол и возраст погибших, а также причину пожара. Возможно, жильцы отравились продуктами горения: по словам очевидца Юрия Чеснокова, дыма с улицы видно не было — значит, возгорание было не слишком сильным.

Подписывайтесь на новости 11-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 11, пожары
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В горбольнице установили новый аппарат МРТ. У него есть ряд преимуществ Новости
«Лыжня России» — 13 февраля. Открыта регистрация Афиша
МИЭТ и ОЭЗ торжественно открыли строительство нового комплекса зданий в «инновационном поясе» университета. Рассказываем, что, когда и для кого будет построено Истории
Домашних животных сейчас могут забирать за долги хозяев. В Госдуме предложили запретить это делать Новости
«Если нет проблем, призывай не призывай, люди не выйдут». Жительница Зеленограда провела 10 суток в спецприемнике за пост с одобрением митинга. Мы с ней поговорили Истории
В Голубом открыли участковый пункт полиции Новости
На платформе в Крюково появилась большая дыра — будьте осторожны Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
«Я не просила уволить — только разобраться». Рассказ мамы ребенка, из-за поведения которого в школе 1557 уволили популярного учителя Истории
На прошедших митингах задержали 12 жителей Зеленограда. А в Солнечногорске станцевали в поддержку Путина Новости
Два человека погибли при горении мебели в 11 микрорайоне Новости
«Школа покажется тебе адом». Как ученики школы 1557 угрожают подростку, из-за которого уволился популярный учитель. А он призывает их этого не делать Истории
«Администрация школы, трусливое поведение которой совершенно позорно, заслуживает увольнения». Известный учитель Леонид Кацва о конфликте в школе 1557 Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
«Пришлось решать: сохранить себя как человека или как педагога — выбрал первое». Как конфликтный подросток довёл учителя до увольнения, а за его возвращение подписались более трёх тысяч человек Истории
Идет подготовка к строительству жилого дома на улице Панфилова рядом с тюрьмой. Археолог искал там культурные слои, но не нашел Новости
В санитарно-защитную зону свалки в Поварово попали два СНТ. Ее начнут рекультивировать летом 2021 года Новости
Как сотни жителей 23-го микрорайона борются за удобные автобусы, чтобы ездить в другие районы Зеленограда. И у них начало получаться Истории
Как художник Константин Юон прославил деревню Лигачёво и нашел в ней любовь и вдохновение Истории
В автобусах снова открывают передние двери. Они были перекрыты из-за эпидемии Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру