Медцентр «Томоград» спонсор темы
Выплата субсидий за «коммуналку» без подачи заявления продлена до 1 апреля 03.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок которых истекает до 1 апреля, будут продлевать автоматически.

Раньше из-за эпидемии было принято решение об автоматическом продлении выплат до конца 2020 года. Теперь эта мера поддержки вновь продлена, сказал заместитель мэра Петр Бирюков.

А после 1 апреля для продления субсидии достаточно будет каждые полгода подавать новое заявление. Собирать заново пакет документов, как это было раньше, теперь не нужно. Информацию, необходимую для решения о предоставлении субсидии, госорганы получат сами.

Субсидию получают семьи москвичей, которые тратят на оплату ЖКУ более 10 процентов от совокупного дохода.

Для первого оформления субсидии нужны:

  • Паспорта всех членов семьи и свидетельство о рождении, если ребенок не достиг 14 возраста
  • Справки о доходах или их отсутствии за шесть календарных месяцев от всех членов семьи старше 16 лет
  • Если услуги оплачиваются не по единому платежному документу, то необходимо приложить последнюю квитанцию за ЖКУ и справку об отсутствии задолженности
  • Реквизиты банковского счета, куда придет выплата по субсидии

Подробнее об условиях получения субсидии на сайте мэрии.

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Диагностика причины головной боли» МРТ головного мозга с сосудами + МРТ шейного отдела - 8900 рублей. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жкх, коронавирус
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Магазин датской сети Jysk открылся в «Зеленопарке»: здесь продают товары для дома и спальни Новости
Памятник с именами 47 погибших солдат поставили на старом Никольском кладбище Новости
«У нас главный человек — не главврач, а пациент». Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Спектакли театра «Ведогонь» в мае. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Новости
Сделать школьные дворы центром района — к этому призвал мэр Собянин. Непонятно, что он имел в виду Истории
В Московской области стартовала программа реновации. Новые дома обещают без мусоропроводов, а дворе — без машин Новости
Затапливаемую парковку в 11 микрорайоне не могут починить уже больше полугода. Она «испортилась» после замены асфальта и бордюров Новости
Двойняшкам с ДЦП из Зеленограда собирают 360 тысяч на курс реабилитации. Он нужен, чтобы маленькие Ева и Гриша смогли ходить без посторонней помощи Новости
В Москве начали отключать отопление. Это займет до пяти дней Новости
13 историй местных жителей о двух неделях активных военных действий на территории будущего. Одна история — один день.
«Бьётся в тесной печурке огонь»: история знаменитой песни, написанной 80 лет назад на Истре. Кто выкопал ту самую землянку и почему до смерти четыре шага Истории
Детскую площадку в лесу между 1 и 5 микрорайонами восстановят до конца года. Она будет из металла, пластика и дерева Новости
Мэрия собирает предложения по изменению скоростного режима на улицах. Зачем это нужно и куда их отправлять Новости
Концерт «Путеводитель по планетам» Московского государственного симфонического оркестра — 23 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Станцию велопроката возле ДК на Центральной площади исключили из планов на 2021 год Новости
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Пять историй зеленоградских церквей. От 17-го века до наших дней Истории
Детская регбийная команда из Зеленограда застряла на ночь в аэропорту Сочи. Чтобы их пустили в зал, где можно посидеть, пришлось вмешаться полиции Новости
«У деревни Крюково погибает взвод» — О каком Крюково поётся в знаменитой песне Истории
Включили фонтаны в парке Победы, на городском пруду, площади Юности и в МЖК. Смотрите, какие они красивые Новости
На 400-х «экспрессах» оставили посадку во все двери, потому что больше нет очередей. Так считает зампрефекта Морозов Истории
«Этот светофор удивит негодяев». В Зеленограде светофор включает красный для тех, кто превысил скорость Новости
Велосипедиста сбили на Солнечной аллее: он не спешился на переходе, водитель его не заметил, а сам переход никак не отмечен Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру