Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок которых истекает до 1 апреля, будут продлевать автоматически.
Раньше из-за эпидемии было принято решение об автоматическом продлении выплат до конца 2020 года. Теперь эта мера поддержки вновь продлена, сказал заместитель мэра Петр Бирюков.
А после 1 апреля для продления субсидии достаточно будет каждые полгода подавать новое заявление. Собирать заново пакет документов, как это было раньше, теперь не нужно. Информацию, необходимую для решения о предоставлении субсидии, госорганы получат сами.
Субсидию получают семьи москвичей, которые тратят на оплату ЖКУ более 10 процентов от совокупного дохода.
Для первого оформления субсидии нужны:
- Паспорта всех членов семьи и свидетельство о рождении, если ребенок не достиг 14 возраста
- Справки о доходах или их отсутствии за шесть календарных месяцев от всех членов семьи старше 16 лет
- Если услуги оплачиваются не по единому платежному документу, то необходимо приложить последнюю квитанцию за ЖКУ и справку об отсутствии задолженности
- Реквизиты банковского счета, куда придет выплата по субсидии
Подробнее об условиях получения субсидии на сайте мэрии.
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