Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок которых истекает до 1 апреля, будут продлевать автоматически.

Раньше из-за эпидемии было принято решение об автоматическом продлении выплат до конца 2020 года. Теперь эта мера поддержки вновь продлена, сказал заместитель мэра Петр Бирюков.

А после 1 апреля для продления субсидии достаточно будет каждые полгода подавать новое заявление. Собирать заново пакет документов, как это было раньше, теперь не нужно. Информацию, необходимую для решения о предоставлении субсидии, госорганы получат сами.

Субсидию получают семьи москвичей, которые тратят на оплату ЖКУ более 10 процентов от совокупного дохода.

Для первого оформления субсидии нужны:

Паспорта всех членов семьи и свидетельство о рождении, если ребенок не достиг 14 возраста

Справки о доходах или их отсутствии за шесть календарных месяцев от всех членов семьи старше 16 лет

Если услуги оплачиваются не по единому платежному документу, то необходимо приложить последнюю квитанцию за ЖКУ и справку об отсутствии задолженности

Реквизиты банковского счета, куда придет выплата по субсидии

Подробнее об условиях получения субсидии на сайте мэрии.