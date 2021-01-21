Возобновляется работа колледжей, кружков, библиотек, детских развлекательных центров. В кинотеатры может ходить больше людей 21.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Сергей Собянин подписал указ о частичном снятии коронавирусных ограничений: с 22 января возобновляют работу в обычном режиме городские колледжи, учреждения дополнительного образования, библиотеки и музеи, вдвое можно увеличить посещаемость театров, кинотеатров и детских центров, возобновят работу.

Колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы. Однако дистанционное обучение в городских и федеральных вузах остается до 6 февраля.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зала.

Отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Число детей и взрослых, находящихся на объектах, не может превышать 50% общей вместимости помещений.

Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых и иных мероприятий при условии, что количество посетителей не превышает 50% общей вместимости помещений.

Сохраняется требование о переводе 30% сотрудников на дистанционную работу. Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров и других аналогичных заведений.

Сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Однако после вакцинации от коронавируса социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы.


Ограничения ослаблены из-за снижения темпов распространения ковида. Сейчас фиксируется 2-4 тысячи новых заболевших в день — меньше, чем было в конце декабря. Снизилось и количество госпитализированных: 1200-1300 человек ежедневно против 1500—1800 в новогодние праздники.

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Метки:
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