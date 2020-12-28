Cервис поиска потерявшихся животных начал работать на сайте мэрии. Объявление о потере или находке животного находится во вкладке «Каталог услуг», строка «Животные и окружающий мир».

Искать можно по номеру чипа или клейма, по полу, породе, окрасу и возрасту. Стоит указать дату пропажи и вписать адрес либо указать точку на интерактивной карте. Также есть возможность задать радиус поиска от 1 до 100 километров. Есть строка «Дополнительная информация».

Потерявший животное может внести в реестр его данные и прикрепить фотографию. То же самое может сделать нашедший. Если оно уже в списке, сервис выдает контакты нашедшего или хозяина для связи.

Данные о своем питомце можно заранее добавить в личный кабинет, тогда при потере не придется вводить их снова.

В мэрии заявляют, что они сделали «первый в России городской централизованный» сервис, который позволит создать единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак в Москве.

Сервис с аналогичными функциями есть на Яндексе, только без поиска по номеру чипа. Он охватывает всю страну. Место нахождения или потери отмечается на карте. Есть отдельная строка «Вознаграждение». Она не обязательная для заполнения, и сервис уведомляет, что нет никакой связи между размером вознаграждения и результатами поиска, так как помогают в поиске животного обычно не ради награды.

На момент публикации актуальных объявлений из Зеленограда ни в сервисе мэрии, ни в сервисе Яндекса не было.

Информацию о пропавшем или найденном животном можно разместить на нашем сайте в разделе «Находки и розыск», категория «Животные и растения», или прислать нам для размещения в локальных группах, есть также активная группа Вконтакте «Потеряшки Зеленограда».