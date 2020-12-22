«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей для всех, кто хочет поддержать издание и помочь нам делать нашу работу лучше.

Друзья «Зеленоград.ру» общаются с редакцией в закрытом чате в телеграме, а также получают скидки у наших партнёров — магазинов, спортивных клубов, салонов красоты, кафе.

Оформить членство в клубе друзей можно за 99 рублей в месяц и 990 рублей в год или за большую сумму, комфортную для вас. Подробнее о клубе читайте здесь.