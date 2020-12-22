«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей для всех, кто хочет поддержать издание и помочь нам делать нашу работу лучше.
Друзья «Зеленоград.ру» общаются с редакцией в закрытом чате в телеграме, а также получают скидки у наших партнёров — магазинов, спортивных клубов, салонов красоты, кафе.
Оформить членство в клубе друзей можно за 99 рублей в месяц и 990 рублей в год или за большую сумму, комфортную для вас. Подробнее о клубе читайте здесь.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
В Андреевке включили новые светофоры, поставленные четыре месяца назад. Теперь водители жалуются на большие пробки Новости
Мэрия ответила отпиской на требование вернуть деньги людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат оспорит этот ответ в Генпрокуратуре Новости
В Зеленограде работает фонд «Реликт» для помощи детям в трудных ситуациях. Команда проведет программу против травли в школах, а еще сюда можно принести вещи и продукты Новости
Почти все места нового детсада в Голубом займут собственники одного жилого комплекса. Так застройщик договорился с администрацией Новости
История общежития МИЭТ. Как в нём жили шесть десятилетий — студенческий быт, легенды и байки Истории
«Прогулки по Москве» зеленоградца Александра Усольцева признаны лучшим экскурсионным проектом года. Его онлайн-лекции посмотрели почти девять миллионов человек Новости
«Жилищник» наказал рабочих, виновных в падении ребенка между этажами. Но свою вину не признал и зачем-то оспорил штраф в 300 тысяч Новости
Инвестиционную программу на ближайшие три года утвердили в Москве. Вот что в ней касается Зеленограда Истории