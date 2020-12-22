«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний 22.12.2020 ZELENOGRAD.RU

«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей для всех, кто хочет поддержать издание и помочь нам делать нашу работу лучше.

Друзья «Зеленоград.ру» общаются с редакцией в закрытом чате в телеграме, а также получают скидки у наших партнёров — магазинов, спортивных клубов, салонов красоты, кафе.

Оформить членство в клубе друзей можно за 99 рублей в месяц и 990 рублей в год или за большую сумму, комфортную для вас. Подробнее о клубе читайте здесь.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
клуб друзей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Магазин «Рыболов» на Яблоневой аллее — что внутри? Партнерский материал
В Андреевке включили новые светофоры, поставленные четыре месяца назад. Теперь водители жалуются на большие пробки Новости
Первая доступная картинка станции Крюково с надземным переходом. И остановка высокоскоростного поезда напротив корпуса 1824 Новости
Столовая-пекарня «Самса №1» у станции Крюково — что внутри? Партнерский материал
Мэрия ответила отпиской на требование вернуть деньги людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат оспорит этот ответ в Генпрокуратуре Новости
Ярмарку на Яблоневой аллее откроют 28 декабря. А потом снова закроют Новости
Названия шести улиц предложили поменять управа района Крюково Новости
В Зеленограде работает фонд «Реликт» для помощи детям в трудных ситуациях. Команда проведет программу против травли в школах, а еще сюда можно принести вещи и продукты Новости
Почти все места нового детсада в Голубом займут собственники одного жилого комплекса. Так застройщик договорился с администрацией Новости
Ушла из жизни преподаватель зеленоградской музыкальной школы Татьяна Туполева Новости
Люди с температурой и подозрением на ковид больше десяти часов провели в очереди в КТ-центре Новости
История общежития МИЭТ. Как в нём жили шесть десятилетий — студенческий быт, легенды и байки Истории
«Прогулки по Москве» зеленоградца Александра Усольцева признаны лучшим экскурсионным проектом года. Его онлайн-лекции посмотрели почти девять миллионов человек Новости
«Пятерочки» и «Перекрестки» обнулили наценку на товары первой необходимости Новости
Проезд в автобусах и метро подорожает со 2 января Новости
«Жилищник» наказал рабочих, виновных в падении ребенка между этажами. Но свою вину не признал и зачем-то оспорил штраф в 300 тысяч Новости
Инвестиционную программу на ближайшие три года утвердили в Москве. Вот что в ней касается Зеленограда Истории
Ребёнка без сознания вовремя доставили в больницу благодаря патрульным Новости
Строительство нового жилья в МЖК отложили из-за близости к Шереметьево Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру