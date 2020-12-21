Работникам транспорта, энергетики, промышленности и СМИ разрешили вакцинироваться от ковида 21.12.2020 ZELENOGRAD.RU

С 21 декабря открыта запись на вакцинацию от коронавируса для новых категорий жителей. Список пополнили работники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации.

По данным на 17 декабря, в столице привились около 15 тысяч человек. С 5 декабря вакцину от ковида в России могут получить врачи и учителя, с 14 декабря — работники торговли и услуг, сотрудники МФЦ и работники культуры. После старта прививочной кампании журналисты разных федеральных изданий удостоверились, что получить вакцину по факту может любой человек, даже не относящийся к сферам образования, соцпомощи и здравоохранения. Например, «Новая газета» рассказала, что на вакцинацию записывается много людей, но по факту приходят единицы. «Медуза» выяснила, что это возможно и в Зеленограде: принимают людей не из групп риска, так как людей в поликлинике тоже мало. Департамент здравоохранения в ответе «Зеленоград.ру» подчеркнул, что для прохождения вакцинации потребуется справка с места работы, подтверждающая факт работы в отрасли или организации.

Порядок вакцинации

В Москве записаться на вакцинацию против коронавируса можно на порталах mos.ru и emias. info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.инфо», в информационных киосках городских поликлиник.

Прививочные кабинеты работают ежедневно с 8 до 20 часов. В Зеленограде прививку делают в поликлинике в 20 микрорайоне. Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Люди, которые записались на процедуру, не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до вакцинации. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Пройти вакцинацию не могут беременные и кормящие грудью женщины.

Вакцину в поликлиники привозят в пятидозовых ампулах. Собеседник «Медузы» пояснял, что вакцину ставят всем желающим как раз из-за этого: «По уму они должны собирать пятерку из врачей и учителей и только потом открывать ампулу и всех колоть. Но на практике происходит так: есть один врач или учитель, ждать никому не хочется, они открыли и привили всех, кто хочет, чтобы добру не пропадать. В лужу не выливают — и слава богу».

В департаменте здравоохранения подтвердили, что одна ампула вакцины рассчитана на пять человек. Она хранится в специальных морозильных камерах при температуре от -18 до -40 градусов, размораживается препарат при комнатной температуре в течение 20-30 минут. В размороженном состоянии вакцина может храниться 2 часа, повторная заморозка невозможна. По информации ведомства, медики заранее формируют группы по пять человек и накануне обзванивают их, чтобы удостовериться, что они придут к назначенному времени. Если кто-то не может прийти, «есть резерв добровольцев».

Читайте также
В Москве стартовала вакцинация от ковида для врачей, учителей и соцработников. Что делать тем, кто переболел? Можно ли отказаться от прививки?
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коронавирус, вакцина
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Первых зеленоградских переселенцев по программе реновации приглашают записаться для просмотра новых квартир. Для них начали работать информационные центры Новости
Кто такие Рукавишниковы, в честь которых хотят назвать улицу в Зеленограде. История фамилии, имения, санатория под Крюково и больницы в Голубом Истории
План на девять лет и сорок миллиардов: что, где и когда будут сносить и строить в 19-м микрорайоне по программе реновации Истории
На въезде в Андреевку по пути к «Ашану» снова поставили палатки. Почему администрация ошибается, думая, что смогла их узаконить Истории
Лёд с крыши торгового центра упал на машину из-за «неблагоприятного стечения обстоятельств». Оказывается, не за всякой крышей надо следить при появлении наледи Новости
Утка несколько месяцев живёт с пластиковым хомутом в клюве. Почему её не могут спасти и что делать Истории
«Пятёрочка» предлагает отказаться от бумажных чеков. Это удобно и может помочь здоровью покупателей Новости
Лисы все чаще приходят в город. Что делать при встрече с ними? Ответы
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Магазин «Рыболов» на Яблоневой аллее — что внутри? Партнерский материал
В Андреевке включили новые светофоры, поставленные четыре месяца назад. Теперь водители жалуются на большие пробки Новости
Первая доступная картинка станции Крюково с надземным переходом. И остановка высокоскоростного поезда напротив корпуса 1824 Новости
Столовая-пекарня «Самса №1» у станции Крюково — что внутри? Партнерский материал
Мэрия ответила отпиской на требование вернуть деньги людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат оспорит этот ответ в Генпрокуратуре Новости
Ярмарку на Яблоневой аллее откроют 28 декабря. А потом снова закроют Новости
Названия шести улиц предложили поменять управа района Крюково Новости
В Зеленограде работает фонд «Реликт» для помощи детям в трудных ситуациях. Команда проведет программу против травли в школах, а еще сюда можно принести вещи и продукты Новости
«Прогулки по Москве» зеленоградца Александра Усольцева признаны лучшим экскурсионным проектом года. Его онлайн-лекции посмотрели почти девять миллионов человек Новости
«Пятерочки» и «Перекрестки» обнулили наценку на товары первой необходимости Новости
Люди с температурой и подозрением на ковид больше десяти часов провели в очереди в КТ-центре Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру