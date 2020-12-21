Порядок вакцинации

В Москве записаться на вакцинацию против коронавируса можно на порталах mos.ru и emias. info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.инфо», в информационных киосках городских поликлиник.

Прививочные кабинеты работают ежедневно с 8 до 20 часов. В Зеленограде прививку делают в поликлинике в 20 микрорайоне. Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Люди, которые записались на процедуру, не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до вакцинации. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Пройти вакцинацию не могут беременные и кормящие грудью женщины.

Вакцину в поликлиники привозят в пятидозовых ампулах. Собеседник «Медузы» пояснял, что вакцину ставят всем желающим как раз из-за этого: «По уму они должны собирать пятерку из врачей и учителей и только потом открывать ампулу и всех колоть. Но на практике происходит так: есть один врач или учитель, ждать никому не хочется, они открыли и привили всех, кто хочет, чтобы добру не пропадать. В лужу не выливают — и слава богу».

В департаменте здравоохранения подтвердили, что одна ампула вакцины рассчитана на пять человек. Она хранится в специальных морозильных камерах при температуре от -18 до -40 градусов, размораживается препарат при комнатной температуре в течение 20-30 минут. В размороженном состоянии вакцина может храниться 2 часа, повторная заморозка невозможна. По информации ведомства, медики заранее формируют группы по пять человек и накануне обзванивают их, чтобы удостовериться, что они придут к назначенному времени. Если кто-то не может прийти, «есть резерв добровольцев».