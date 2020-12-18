Чек нужно зарегистрировать в тот же день на информационной стойке. Не участвуют чеки из «Ашана», салонов связи, вендинговых автоматов. За такой чек гарантированно получите один из тысячи призов: беспроводная колонка, плед, варежки, купоны на такси и другие. Акция действует до 7 января. Условия — на сайте ТЦ в разделе «Новости».