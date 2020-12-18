Сильный пожар возле «Зеленопарка» 18.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Около 15:30 возле «Зеленопарка» загорелась постройка. Похоже, это один их жилых домов. Примерно к 16:20 открытого огня видно не было. В пресс-службе МЧС по Московской области заявили, что у них еще нет информации об этом возгорании.

Следим за развитием событий.

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