«Высший пилотаж — это рассказывать немцам или британцам разные истории об одном и том же». Экскурсовод Александр Усольцев о том, как сделать бизнес на любви к городу
Проект «Прогулки по Москве» зеленоградца Александра Усольцеве стал лауреатом премии «Путеводная звезда» в номинации «Лучший экскурсионный проект».
instagram.com/usoltsev/
В этом году Усольцев провел более ста онлайн-лекций, которые посмотрели более почти девять миллионов человек. «Премия — это признание того, что мы все делаем правильно. Так и будем продолжать дальше», сказал он. За его проект на сайте «Активный гражданин» проголосовали более 61 тысячи человек.
«Прогулки по Москве» существуют больше десяти лет. Сначала это был блог в «Живом журнале», затем Александр начал организовывать пешие прогулки, увеличивал их аудиторию, создал сайт и канал на ютьюбе.
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