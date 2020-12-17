«Прогулки по Москве» зеленоградца Александра Усольцева признаны лучшим экскурсионным проектом года. Его онлайн-лекции посмотрели почти девять миллионов человек 17.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Проект «Прогулки по Москве» зеленоградца Александра Усольцеве стал лауреатом премии «Путеводная звезда» в номинации «Лучший экскурсионный проект».

В этом году Усольцев провел более ста онлайн-лекций, которые посмотрели более почти девять миллионов человек. «Премия — это признание того, что мы все делаем правильно. Так и будем продолжать дальше», сказал он. За его проект на сайте «Активный гражданин» проголосовали более 61 тысячи человек.

«Прогулки по Москве» существуют больше десяти лет. Сначала это был блог в «Живом журнале», затем Александр начал организовывать пешие прогулки, увеличивал их аудиторию, создал сайт и канал на ютьюбе.

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