В этом году Усольцев провел более ста онлайн-лекций, которые посмотрели более почти девять миллионов человек. «Премия — это признание того, что мы все делаем правильно. Так и будем продолжать дальше», сказал он. За его проект на сайте «Активный гражданин» проголосовали более 61 тысячи человек.

«Прогулки по Москве» существуют больше десяти лет. Сначала это был блог в «Живом журнале», затем Александр начал организовывать пешие прогулки, увеличивал их аудиторию, создал сайт и канал на ютьюбе.