Пункт выдачи заказов Ozon в 9 микрорайоне переехал 06.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В корпусе 933 открылся пункт выдачи заказов Ozon. При этом заказы интернет-гипермаркета перестали выдавать в пункте выдачи заказов в корпусе 900, который работает с несколькими онлайн-продавцами — так что пункт выдачи заказов Ozon фактически переехал.

Пункт работает ежедневно с 10:00 до 21:00 ежедневно (на сайте Ozon другая информация — по выходным до 20:00). Вход — с фасада корпуса 933, обращенного к Панфиловскому проспекту, от автобусной остановки «Панфиловский проспект» по лестнице вверх .

Заказы выдают только по предварительной оплате. В пункте действует доставка для юрлиц, можно примерить одежду, обувь, вернуть товар или выкупить его частично.

Постомат Ozon есть также в корпусе 928 — в здании бывшей АТС, где теперь офис МГТС. Постамат доступен по графику работы офиса: в будни с 10:00 до 19:00, в субботу до 18:00, в воскресенье — выходной.

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Метки:
микрорайон 9
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