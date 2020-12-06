Пункт работает ежедневно с 10:00 до 21:00 ежедневно (на сайте Ozon другая информация — по выходным до 20:00). Вход — с фасада корпуса 933, обращенного к Панфиловскому проспекту, от автобусной остановки «Панфиловский проспект» по лестнице вверх .

Заказы выдают только по предварительной оплате. В пункте действует доставка для юрлиц, можно примерить одежду, обувь, вернуть товар или выкупить его частично.

Постомат Ozon есть также в корпусе 928 — в здании бывшей АТС, где теперь офис МГТС. Постамат доступен по графику работы офиса: в будни с 10:00 до 19:00, в субботу до 18:00, в воскресенье — выходной.