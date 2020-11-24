По данным прокуратуры Московской области, дети жили в этом доме с родителями, которых обозначили как «выходцев из ближнего зарубежья». Сейчас ведомство взяло происшествие на контроль: после установления причин пожара прокуроры дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за исполнение законодательства о несовершеннолетних, в сферах ЖКХ и миграции.

Пожар произошел на улице Институтской, 7. Этот 60-квартирный дом был признан аварийным в 2010 году: по стенам шли трещины, стена и лестница в первом подъезде заваливались, угрожая сложиться, как карточный домик. Здание включали в адресную программу Московской области по переселению из ветхого и аварийного жилья, но из-за того, что в Менделеево с 80-х годов не велось никакого строительства, новых домов с вакантными квартирами в поселке не было. Жильцам предлагали переехать в Брехово, Поварово, Андреевку или Морозовку, пишет газета «Сенеж». От этого предложения люди отказались, так как почти все являлись сотрудниками ВНИИФТРИ.

Начать строительство долго было нельзя: почти вся земля в Менделеево находилась на тот момент в федеральной собственности, и передача участка для застройки в собственность муниципалитета затянулась бы на много лет. В итоге новый дом для переселенцев решили строить рядом с другим аварийным зданием на улице Куйбышева. Предполагалось, что на 10 тысяч кв.м. многоэтажного здания из разрушающихся квартир переедут 250 новоселов.

Дом обещали сдать в январе 2019 года. По факту ключи от новых квартир жители дома на Институтской (первые 50 человек) получили в конце декабря 2019 года.