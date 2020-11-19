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Автобус от студенческого общежития до МИЭТа отменен 19.11.2020 ZELENOGRAD.RU

На время дистанционного обучения студентов автобус маршрута 19Э от остановки «Студенческая» до МИЭТа ходить не будет, сообщил Мосгортранс.

Переводить студентов МИЭТа на дистанционное обучение начали ещё в октябре. Сначала это коснулось студентов нетехнических направлений. А с 12 ноября на дистант ушли все студенты. В таком формате они будут учиться до 6 февраля, когда закончится сессия.

Безостановочный маршрут 19Э запустили в сентябре 2016 года по просьбе студентов МИЭТа. У него было два рейса по будням: в 8:20 и в 8:45. Он работал по стандартному тарифу, ездить могли не только студенты, но и все желающие.

Когда маршрут 19Э возобновит работу, не сообщается.

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Метки:
миэт, студгородок
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