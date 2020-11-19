На время дистанционного обучения студентов автобус маршрута 19Э от остановки «Студенческая» до МИЭТа ходить не будет, сообщил Мосгортранс.

Переводить студентов МИЭТа на дистанционное обучение начали ещё в октябре. Сначала это коснулось студентов нетехнических направлений. А с 12 ноября на дистант ушли все студенты. В таком формате они будут учиться до 6 февраля, когда закончится сессия.

Безостановочный маршрут 19Э запустили в сентябре 2016 года по просьбе студентов МИЭТа. У него было два рейса по будням: в 8:20 и в 8:45. Он работал по стандартному тарифу, ездить могли не только студенты, но и все желающие.

Когда маршрут 19Э возобновит работу, не сообщается.