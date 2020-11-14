Пожар произошёл в двухкомнатной квартире на 12-м этаже в 3-м подъезде корпуса 1501 в субботу, 14 ноября. Горели комната и балкон. Огонь перекинулся на балкон этажом выше — жильцов этой квартиры спасли, там никто не пострадал, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.

Информация о пожаре пришла на пульт в 19:24, через 15 минут его полностью потушили. Причина возгорания уточняется.