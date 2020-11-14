Один человек погиб и двое с ребёнком спасены при пожаре в 15-м микрорайоне 14.11.2020 ZELENOGRAD.RU

В горящей квартире погиб 76-летний мужчина. Ещё троих человек, в том числе 13-летнего подростка, пожарные эвакуировали из квартиры этажом выше.

Пожар произошёл в двухкомнатной квартире на 12-м этаже в 3-м подъезде корпуса 1501 в субботу, 14 ноября. Горели комната и балкон. Огонь перекинулся на балкон этажом выше — жильцов этой квартиры спасли, там никто не пострадал, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.

Информация о пожаре пришла на пульт в 19:24, через 15 минут его полностью потушили. Причина возгорания уточняется.

Также в этот день пожарных вызывали на возгорание в корпусе 360 («флейта»). По заявке, поступившей в полдень, что-то горело в подвале 5-го подъезда. Однако на месте пожарные не обнаружили ни очагов возгорания, ни задымления.

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микрорайон 3, микрорайон 15, пожары, погиб
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