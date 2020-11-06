В «Зеленопарке» запустили сервис хранения покупок и аренды пауэрбанка 06.11.2020 ZELENOGRAD.RU

В ТЦ «Зеленопарк» начал работу сервис хранения покупок, чтобы посетители могли не носить их с собой. Чтобы сдать покупки, нужно зайти в гардероб торгового центра, заполнить бланк и отдать пакеты сотруднику. Покупки из «Ашана» можно сдать прямо в тележке. Сервис работает каждый день с 10:00 до 22:00, покупки принимают на хранение до 21:30.

Еще одна новая возможность — два автомата «Бери заряд», где можно арендовать пауэрбанк. Первый час аренды обойдется в 50 рублей, далее 100 рублей в сутки. Сдать пауэрбанк можно в любой точке Москвы, где расположены автоматы «Бери заряд». В «Зеленопарке» они находятся в Центральной плазе, возле стойки информации, а также рядом с зоной фудкорта, оплата только картой.

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Метки:
магазины, зеленопарк
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