Работа сезонных маршрутов автобусов 403 («Станция „Крюково“ — Поворот на Трусово») и 408 («Березка — Деревня Холмы») в Зеленограде прекратилась 31 октября, сообщили в департаменте транспорта. «Дачные» маршруты работают каждый год с мая по октябрь.

В 2019 году житель Зеленограда предлагал префектуре продлить маршрут автобуса 403, чтобы он двигался с Северной промзоны через Панфиловский проспект, далее на улицу Андреевку, на улицу Жилинскую и на Пятницкое шоссе. Чиновники тогда отказали в этой просьбе: по их словам, на этом маршруте работает всего один автобус, и продление маршрута «значительно увеличит время оборотного рейса, в связи с чем интервалы движения на маршруте возрастут