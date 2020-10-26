В семь утра по всему Георгиевскому проспекту не горит ни один фонарь, сообщила жительница 16-го микрорайона. Из-за этого пешеходный переход напротив хосписа, где недавно насмерть сбили человека, «в полной темноте». В государственном учреждении «Моссвет» пояснили, что это штатное отключение по всей Москве — в это время года фонари отключают примерно в 7 утра.
Сейчас, из-за того что на улицах нет снега, темнота ощущается еще сильнее. Такая же проблема была и в прошлом году. Тогда «Зеленоград.ру» рассказывал, почему график освещенности работает именно так: фонари включают не по реальной освещенности, а по нормативам, разработанным ещё в советские времена. График включения/отключения регламентирован, но также этот процесс контролируется прибором — люксометром. Прибор находится в диспетчерской на крыше здания и показывает степень освещенности пространства. Но если нужная освещенность не достигается в течение получаса, то фонари все равно отключают.
Более 90% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что нужно изменить график выключения освещения.
На этой «зебре» у хосписа вечером 7 октября сбили супружескую пару. Женщина от полученных травм через несколько часов скончалась в больнице. Переход недостаточно освещён, а теперь по утрам здесь ещё темнее.