Сейчас, из-за того что на улицах нет снега, темнота ощущается еще сильнее. Такая же проблема была и в прошлом году. Тогда «Зеленоград.ру» рассказывал, почему график освещенности работает именно так: фонари включают не по реальной освещенности, а по нормативам, разработанным ещё в советские времена. График включения/отключения регламентирован, но также этот процесс контролируется прибором — люксометром. Прибор находится в диспетчерской на крыше здания и показывает степень освещенности пространства. Но если нужная освещенность не достигается в течение получаса, то фонари все равно отключают.

Более 90% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что нужно изменить график выключения освещения.