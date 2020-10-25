Люк между корпусами 446 и 447 оцепила полиция днём в четверг. «Стоит аварийная машина „Москоллектора“ и полицейский автомобиль. Ходят люди в гражданском с папками. Потом полиция уехала и приехала вторая аварийная», — рассказал читатель «Зеленоград.ру» Никита Нестеров. Выяснили, что произошло.
Оказывается, из коммуникационного колодца неизвестные украли два кабеля телефонной связи и интернета общей длиной 260 метров, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Похищенное принадлежит одной телефонной компании.
Идёт доследственная проверка, сумма ущерба устанавливается.
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