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Полиция оцепила люк в 4-м микрорайоне для расследования преступления 25.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Люк между корпусами 446 и 447 оцепила полиция днём в четверг. «Стоит аварийная машина „Москоллектора“ и полицейский автомобиль. Ходят люди в гражданском с папками. Потом полиция уехала и приехала вторая аварийная», — рассказал читатель «Зеленоград.ру» Никита Нестеров. Выяснили, что произошло.

Оказывается, из коммуникационного колодца неизвестные украли два кабеля телефонной связи и интернета общей длиной 260 метров, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Похищенное принадлежит одной телефонной компании.

Идёт доследственная проверка, сумма ущерба устанавливается.

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Метки:
кража, микрорайон 4, происшествия
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