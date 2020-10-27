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Мобильные видеокамеры начнут следить за ездой по обочине на МКАДе 27.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Автомобили с камерами — парконы — начнут фиксировать проезд по обочине МКАДа. По обочинам обычно ездят, чтобы объезжать пробки. Пока контролю езды по обочина «научился» только один автомобиль, но если функция окажется эффективной, то таких парконов будет больше, сообщили в департаменте транспорта.

Мобильные камеры помогут фиксировать нарушения там, где нет возможности установить стационарное наблюдение. Это также позволит избегать ситуаций, когда водитель, зная место установки камеры, объезжает зону контроля и затем продолжает нарушать, поясняют в дептрансе. Штраф для «обочечника» — 1500 рублей.

Проблема объезда пробок по обочине актуальна и для перегруженного Пятницкого шоссе. В 2015 году подмосковная автоинспекция рассматривала вопрос об установке камер для обочин от Брехово до Митино. Уже тогда эксперт говорил, что стационарные камеры для контроля обочины не имеют смысла — их будут объезжать. Эффективны только мобильные комплексы.

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автомобиль
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