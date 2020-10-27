Мобильные камеры помогут фиксировать нарушения там, где нет возможности установить стационарное наблюдение. Это также позволит избегать ситуаций, когда водитель, зная место установки камеры, объезжает зону контроля и затем продолжает нарушать, поясняют в дептрансе. Штраф для «обочечника» — 1500 рублей.

Проблема объезда пробок по обочине актуальна и для перегруженного Пятницкого шоссе. В 2015 году подмосковная автоинспекция рассматривала вопрос об установке камер для обочин от Брехово до Митино. Уже тогда эксперт говорил, что стационарные камеры для контроля обочины не имеют смысла — их будут объезжать. Эффективны только мобильные комплексы.