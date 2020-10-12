12 октября в в 17 микрорайоне открылся новый детский сад на 220 мест. Как пояснили в департаменте образования, группы уже приняли воспитанников.

По данным Москомстройинвеста, детсад ввели в эксплуатацию в начале 2020 года. Это трехэтажное здание площадью около трех тысяч кв.м., здесь есть просторные групповые и игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, комната для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога. Здесь также учтены потребности людей с ограниченными возможностями: входы расположены на уровне земли, в спортивных залах сада предусмотрены специальные места для маломобильных граждан.