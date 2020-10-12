В новый детский сад в 17 микрорайоне начали принимать детей 12.10.2020 ZELENOGRAD.RU

12 октября в в 17 микрорайоне открылся новый детский сад на 220 мест. Как пояснили в департаменте образования, группы уже приняли воспитанников.

По данным Москомстройинвеста, детсад ввели в эксплуатацию в начале 2020 года. Это трехэтажное здание площадью около трех тысяч кв.м., здесь есть просторные групповые и игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, комната для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога. Здесь также учтены потребности людей с ограниченными возможностями: входы расположены на уровне земли, в спортивных залах сада предусмотрены специальные места для маломобильных граждан.

Для прогулок сделали разноуровневые игровые и спортивные площадки. Этот детский сад закреплен за школой 1150.

В 2021 году на территории микрорайона планируют открыть второй детсад на 250 мест и школу на 1100 учеников.

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Метки:
детский сад, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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