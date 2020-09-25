На платной трассе М-11 перекроют часть полос из-за покраски пунктов оплаты 25.09.2020 ZELENOGRAD.RU

До конца ноября 2020 года на платной дороге М-11 будет идти модернизация пунктов проезда — там будут красить металлоконструкции навесов, сообщили «Зеленоград.ру» в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК). Из-за этого некоторые полосы будут временно перекрыты для движения.

Работы идут сразу на двух полосах, сначала — на тех, которые ближе к дороге, затем рабочие перейдут на следующие две полосы дальше от дороги. Работы запланированы на всех пунктах оплаты, кроме Шереметьево-1, так как оно было запущено недавно. Сейчас покраска осуществляется на пункте Шереметьево-2, далее — пункт оплаты Солнечногорск, ММК и Зеленоград. Впрочем, уточнили в компании, очередность проведения работ может измениться.

Полосы будут открывать обратно поочередно: по окончании покраски на первых двух полосах их откроют и перейдут к следующим двум.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, платная дорога м-11
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