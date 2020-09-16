Яркие крупные огари с оранжевым оперением — постоянные герои фотосессий и объекты внимания зеленоградцев. Оказывается, в этом году они предпочли для выведения птенцов Городской пруд, тогда как ранее выводили потомство и на Школьном озере. Впрочем, взрослые огари любят перемещаться с одного водоема на другой, сообщили в Мосприроде.

Огари (или красные утки) — не местный вид, естественная их среда обитания — южные степи, где они селятся, устраивая гнезда в норах зверей, в расщелинах скал, в дуплах или на земле. Они гораздо крупнее крякв, ярко рыжие с черными перьями (и самцы, и самки). В Москве огари долго адаптировались к жизни в городе, проживая на прудах Московского зоопарка, но после 1948 года, когда птицам перестали подрезать крылья, они начали улетать и заселять московские водоемы. Приспособились гнездиться, в том числе, на чердаках домов, а на многих прудах в гнездовой период агрессивно преследуют других уток. На юг эти птицы не улетают, зимуя на незамерзающих водоёмах (а московские возвращаются на зимовку в зоопарк).

Огари моногамны, они создают пару и совместно воспитывают свое потомство. Замечено, что самец охраняет самку и птенцов от опасностей.