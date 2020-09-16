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Триста особей и максимальная выживаемость птенцов: итоги летней переписи зеленоградских уток 16.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Не менее семи выводков крякв и три семьи огарей обнаружили специалисты Мосприроды на Большом Городском пруду, Школьном озере и Никольском пруду в Зеленограде. Причем из трех огариных выводков на Городском пруду опытная, не первый год гнездящаяся пара вывела десять птенцов — налицо тенденция к максимальной выживаемости выводка, считают орнитологи. Всего по результатам летней переписи на зеленоградских водоёмах насчитали около 300 особей семейства утиных.

Яркие крупные огари с оранжевым оперением — постоянные герои фотосессий и объекты внимания зеленоградцев. Оказывается, в этом году они предпочли для выведения птенцов Городской пруд, тогда как ранее выводили потомство и на Школьном озере. Впрочем, взрослые огари любят перемещаться с одного водоема на другой, сообщили в Мосприроде.

Огари (или красные утки) — не местный вид, естественная их среда обитания — южные степи, где они селятся, устраивая гнезда в норах зверей, в расщелинах скал, в дуплах или на земле. Они гораздо крупнее крякв, ярко рыжие с черными перьями (и самцы, и самки). В Москве огари долго адаптировались к жизни в городе, проживая на прудах Московского зоопарка, но после 1948 года, когда птицам перестали подрезать крылья, они начали улетать и заселять московские водоемы. Приспособились гнездиться, в том числе, на чердаках домов, а на многих прудах в гнездовой период агрессивно преследуют других уток. На юг эти птицы не улетают, зимуя на незамерзающих водоёмах (а московские возвращаются на зимовку в зоопарк).

Огари моногамны, они создают пару и совместно воспитывают свое потомство. Замечено, что самец охраняет самку и птенцов от опасностей.

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Кряквы и огари — самые распространенные птицы семейства утиных, обитающие на водоемах Зеленограда, констатирует Мосприрода. При этом кряквы составляют подавляющую часть поголовья городских водоплавающих птиц (около 96% по данным московского учёта 2015 года).

Посчитанные летом 300 особей семейства утиных видели на реке Сходня, на Школьном, Городском, Дунькином и Чудиновом прудах, на пруду Быково болото, на Никольском пруду и Чёрном озере — практически по всему Зеленограду.

Это почти в 2.5 раза больше уток, чем обнаружили при подсчёте этой зимой во время акции «Серая шейка» (121 особь, на треть меньше, чем зимой 2019 года). Зимнее снижение численности крякв специалисты объясняли теплой зимой и особенностями учета: уток традиционно считают на незамерзающем участке реки Сходни, где птицы собираются зимой. Но зимой 2019-2020 года осталось много открытых участков воды и на других зеленоградских водоемах, а также больше возможности кормовой базы, поэтому утки равномерно распределялись по разным рекам, озёрам и прудам.

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Метки:
дикие животные, птицы
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