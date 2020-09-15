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Подростков зовут в бесплатную школу аниматоров. Лучшим ученикам предложат подработку 15.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Культурный центр «Доброволец» открывает набор в «Школу аниматоров» для ребят старше 16 лет, которые хотят освоить азы проведения и организации праздников и организационной деятельности. Обучение будет идти раз в неделю в сентябре и октябре по вечерам в волонтерском центре «Территория добра» по адресу: улица Гоголя, 11а. Участие бесплатное.

Обучать будут профессиональные организаторы мероприятий и аниматоры с опытом работы более 10 лет. Курс включает в себя 24 часа теории и 27 часов практических занятий, ученикам расскажут о реквизите и костюмах, особенностях детской психологии, научат проводить мастер-классы.

Для участие надо будет заполнить анкету. На первом вводном занятии ребятам раздадут листы для родителей, чтобы те подписали информированное согласие на учебу ребенка, документ участники должны будут принести на второй урок. Учеба начнется 22 сентября.

Вопросы можно задать по телефону: +7-968-985-51-98.

Обучение пройдет в несколько этапов. Первый даст понять, что такое сфера праздников изнутри. Второй этап будет предназначен для тех, кто пройдет мини-экзамен максимально креативно, здесь участники будут работать с наставником и смогут углубиться в анимационную деятельность и прокачают себя в актерском мастерстве и других навыках аниматоров.

В третий этап попадут уже почти готовые аниматоры. Здесь можно будет поработать на реальных праздниках, и «если кого-то из партнеров [школы аниматоров] заинтересуют кандидатуры, их пригласят на подработку». Всем закончившим курс выдадут сертификаты участников.

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Метки:
образование и обучение
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