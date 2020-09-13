}
Отменяются электрички между часами пик на участке Подсолнечная — Ховрино 14 сентября. Но это не страшно — за крюк можно не платить 13.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Электрички от Ховрино до Подсолнечной (Солнечногорск) не будут ходить в понедельник, 14 сентября, с 9:33 до 16:24. Но чтобы попасть на промежуточные станции, доплачивать не придётся.

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) разработала схему проезда до нужной станции без дополнительных трат.

Компания разрешила проезд в электричках до Москвы по билетам, приобретённым в область. То есть чтобы попасть в Крюково (Зеленоград) в этот промежуток времени, нужно купить билет до него на любой станции от Ленинградского вокзала до Ховрино. По нему проезжаете до какой-то платформы после Солнечногорска (например, Поварово-2) и там пересаживаетесь в обратную электричку.

Через турникеты компания организует беспрепятственный вход и выход. Для пропуска через турникеты и при проверке в электричке контролёрам нужно будет предъявить билет.

Соответствующие изменения и инструкция уже размещены на сервисе «Яндекс.Расписания» и tutu.

С 15 сентября электрички ходят по ранее утверждённому расписанию.

Читайте также
У части электричек Ленинградского направления до декабря отменяют некоторые станции
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, расписание
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Отменяются электрички между часами пик на участке Подсолнечная — Ховрино 14 сентября. Но это не страшно — за крюк можно не платить Новости
Трёхлетняя зеленоградка с отцом погибли в пожаре под Солнечногорском. Ещё одна девочка получила сильные ожоги Новости
Памятник ветеранам локальных войн и конфликтов предлагают установить в 5 микрорайоне. Но там такой уже есть Новости
Новое здание СИЗО в Зеленограде будет значительно больше, чем планировалось раньше: две тысячи мест Новости
Пять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы. Еще пять выделили за вклад в образование Новости
Булочки «из будущего» привез в магазины зеленоградский хлебозавод Жизнь
ЦОДД объяснил запрет левого поворота на Каменке безопасностью пешеходов Новости
Как пленные немцы построили в Крюково дачу для главного авиаконструктора Лавочкина. И что осталось от неё сейчас: к 120-летию со дня рождения Истории
Скончался строитель Зеленограда Виктор Пугачёв Новости
Мультибрендовый магазин автохимии и автокосметики SVMarket на проспекте Генерала Алексеева. Что внутри? Партнерский материал
Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным через 15 лет. Взамен все городские дороги станут платными через 10 лет Новости
Детский велофестиваль, день бега и чемпионат по воркауту — в субботу в 15 и 4 микрорайонах Новости
Таксист устроил ДТП, решив резко развернуться на Сосновой аллее Новости
Карантин для больных ОРВИ при отрицательном тесте на коронавирус решили отменить Новости
Истории про Середниково — глава 6: зачем здесь был Ленин и пионеры из «Артека», как усадьбу чуть не разрушили война и мирное время, а её хозяином стал Лермонтов Истории
В промзоне Алабушево обещают 40 тысяч рабочих мест через десять лет. К этим планам есть вопросы Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру