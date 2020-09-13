Электрички от Ховрино до Подсолнечной (Солнечногорск) не будут ходить в понедельник, 14 сентября, с 9:33 до 16:24. Но чтобы попасть на промежуточные станции, доплачивать не придётся.

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) разработала схему проезда до нужной станции без дополнительных трат.

Компания разрешила проезд в электричках до Москвы по билетам, приобретённым в область. То есть чтобы попасть в Крюково (Зеленоград) в этот промежуток времени, нужно купить билет до него на любой станции от Ленинградского вокзала до Ховрино. По нему проезжаете до какой-то платформы после Солнечногорска (например, Поварово-2) и там пересаживаетесь в обратную электричку.

Через турникеты компания организует беспрепятственный вход и выход. Для пропуска через турникеты и при проверке в электричке контролёрам нужно будет предъявить билет.

Соответствующие изменения и инструкция уже размещены на сервисе «Яндекс.Расписания» и tutu.



С 15 сентября электрички ходят по ранее утверждённому расписанию.