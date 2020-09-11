Градостроитель Виктор Иванович Пугачёв скоропостижно скончался 10 сентября. Ему был 71 год.
С 1991 года строил Зеленоград и в целом принимал активное участие в жизни города, в частности поддерживал строительство детского сада в 16-м микрорайоне в 2017 году. Жил в 14-м микрорайоне.
Родился в Воронежской области, отслужил в армии, закончил механико-математический факультет университета. Начинал инженером, дошёл до должности заместителя директора крупного машиностроительного завода, работал в Главмосстрое.
У него три дочери и шесть внуков.
Отпевание Виктора Ивановича состоится 12 сентября в 12:00 в Никольской церкви. Прощание — в 13:00 в ритуальном зале Алабушевского кладбища.
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