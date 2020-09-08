Утром 8 сентября по техническим причинам электрички на участке Тверь — Москва следуют с опозданием от 7 до 35 минут, сообщила МТППК. Также возможны задержки поездов из Москвы. Следите за объявлениями на станциях и в поездах.

О задержках пассажиры начали сообщать ещё около 6 утра. «Электрички идут с опозданием, от Крюково до Молжаниново на 5:54 ещё не доехали, cтоим в Новодрезково», пишет Светлана.

«Электричка, которая отправляется из Крюково в 6:13 застряла около Сходни. Потом тронулись, но опять остановились за Сходней. Пришла в Москву с опозданием в 30 миниут», сообщила наша читательница Карина.

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