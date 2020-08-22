В сентябре в Госдуму может быть внесен законопроект об ужесточении наказания для шумных мотоциклистов, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, автор инициативы Михаил Старшинов. По его словам, нынешние меры не являются эффективными, поэтому депутаты и эксперты подумают над более ощутимым размером штрафа. По действующей норме (ст. 8.23 КоАП) за использование транспортных средств, уровень шума которых превышает нормативы, сейчас можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей.

Старшинов в разговоре с РИА «Новости» подчеркнул, что шумные мотоциклисты создают дискомфорт для других людей: «Один мотоциклист ранним утром по улице проехал, а проснулась тысяча жильцов. Разве это нормально? Купил гражданин себе Harley-Davidson за 30 тысяч долларов — он может себе позволить заплатить 300 рублей штрафа, он их и не чувствует. Вот зато мотоцикл у него такой звук издает, на него все люди обернулись, он таким образом свое самолюбие потешил. Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а 5 тысяч. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует».

Депутат отметил, что новый законопроект создается не для закручивания гаек и не для нового источника пополнения бюджета. Увеличение размера штрафов он считает профилактической мерой, которая будет «стимулировать водителей, чтобы они этих правил не нарушали».