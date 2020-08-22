Депутат от «Единой России» предложил отменить транспортный налог, а деньги брать из акцизов на топливо. Правительство против 22.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес законопроект, предполагающий отмену транспортного налога с 2021 года. По его мысли, следует полностью заменить региональный транспортный налог (он идет в бюджет региона) средствами от продажи топлива — то есть взять выпадающие доходы из акцизов.

Барышев отметил, что из-за коронавируса в России стали меньше пользоваться транспортными средствами — и собираемость транспортного налога уменьшилась. Он считает, что отмена налога поможет более справедливо распределить «бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, прекратить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан». Также предполагается, что нововведение будет стимулировать россиян пересесть на более экологичные виды транспорта.

Министерство финансов России уже выступило против данной инициативы, сообщают «Известия». В ведомстве указали, что транспортный налог значительно формирует доходную базу региональных и местных бюджетов и является одним из источников формирования дорожных фондов. С низкой собираемостью в минфине тоже не согласились, указав: за 2019 год граждане должны были уплатить 179,6 миллиарда рублей, бюджеты получили 175,1 миллиарда.

Сейчас ставка транспортного налога зависит от мощности двигателя, вместимости машины, категории транспортного средства и года выпуска. Размер налога регулируется субъектами.

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