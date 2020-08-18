У компании «Система-БиоТех» разработаны две тест-система: одна, зарегистрированная в апреле, показывает результат через 1,5 часа, ее предполагалось производить на мощностях группы компаний «Ниармедик» в Калужской области. Вторая, получившая удостоверение 31 июля, даст возможность проводить экспресс-анализ на коронавирус по слюне всего за 30 минут.

На сайте фирмы говорится, что экспресс-тест может применяться в любом месте и любым медицинским персоналом, также он предназначен для диагностики на любой стадии заболевания.

Точность определения РНК коронавируса с помощью экспресс-теста составила более 85 процентов в исследованной выборке образцов, добавили в АФК «Система». На первом этапе планируется ежемесячно выпускать до миллиона тестов, их будут поставлять в государственные и частные медицинские организации и корпоративным клиентам.

В марте 2020 года «Ведомости» сообщали, что объем инвестиций АФК «Система» в этот проект не раскрывается, а себестоимость теста — около 1000 рублей.

На «Биннофарме» производится и вакцина для профилактики коронавируса, зарегистрированная в России 11 августа. В пятницу уже произведена первая промышленная партия вакцины в количестве 15,5 тысяч доз. Вакцина произведена по заказу института Гамалеи для нужд Минздрава РФ.

По информации АФК «Система», для производства вакцины будут задействованы существующие мощности завода, снижения мощностей производства других препаратов не произойдет. Также для этого не будут открывать новые рабочие места.