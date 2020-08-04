Бахчевые развалы в Зеленограде откроются позже Москвы. Обещанной бесплатной доставки пока тоже нет 04.08.2020 ZELENOGRAD.RU

В Москве 3 августа открылось около 240 бахчевых развалов. В Зеленограде точки продаж начнут работать с 10 августа, но арбузы и дыни можно заказать с доставкой на дом уже сейчас, сообщает ТАСС. Онлайн-развалы будут круглосуточными, а доставка бесплатной «по любому адресу в столице, включая Зеленоград».

В Зеленограде купить арбузы и дыни можно на развалах у корпусов: 403А, 617А, 802, 900, 1121, 1130, 1204, 1504, 1640, 1812.

На развалах в этом году килограмм арбуза будет стоить от 25 до 40 рублей, килограмм дыни «Торпеда» — от 80 до 100 рублей, килограмм дыни «Колхозница» — 60-70 рублей. Дыни и арбузы поступают на развалы из южных регионов России: Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Развалы будут работать до 1 октября.

Анонсированной мэрией бесплатной доставкой занимается сервис Яндекс.Лавка. Доставят только целый арбуз весом 8 кг, причем перевес будет за счет сервиса, а недовес покупателю компенсируют, уточняет «Комсомольская правда». Для большей части Зеленограда время доставки составит не обещанные 10-15 минут, а 40-50. На момент публикации в зеленоградской «Лавке» арбузов вообще не было. Заказать доставку арбузов сейчас можно практически в любом онлайн-магазине (и там они есть в наличии). Бесплатно и без ограничения на минимальную сумму заказа также доставляет «Вкусвилл».

Бесплатная доставка обычно означает, что сами товары дороже. Например, арбуз во «Вкусвилле» с бесплатной доставкой стоит 48 рублей за килограмм, а в «Пятерочке» (где доставка стоит 99 рублей) арбуз практически в два раза дешевле — 26 рублей за кг.

Требования безопасности

Все официальные развалы должны быть оборудованы стендами режима работы и ценниками на товар. У продавца должна быть специальная форма, маска и перчатки. Доставка на дом будет бесконтактной, курьеры — в масках и перчатках, а склады с бахчевыми культурами проходят дезинфекцию дважды в день, всем работникам и посетителям склада измеряют температуру.

Также запрещено продавать арбузы и дыни частями.

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