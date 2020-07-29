Пожар произошёл в магазине спецодежды в 20-м микрорайоне 29.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошёл в среду, 29 июля, в магазине спецодежды «Восток-сервис» (за видео спасибо @u86samsonova). Он расположен на первом этаже корпуса 2013.

Возгорание случилось в складском помещении — загорелись вещи и хранившаяся там мебель. Предварительная причина — аварийный режим работы электросети.

Никто не пострадал. Все, кто находился внутри, покинули помещения магазина до приезда пожарных.

Вызов пришёл в 14:41, через пять минут пожарные были на месте. Локализовали пожар к 14:58, а ещё через три минуты полностью ликвидировали. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

В тушении задействовали девять единиц техники, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.

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Метки:
микрорайон 20, происшествия, пожары
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