Пожар произошёл в среду, 29 июля, в магазине спецодежды «Восток-сервис» (за видео спасибо @u86samsonova). Он расположен на первом этаже корпуса 2013.



Возгорание случилось в складском помещении — загорелись вещи и хранившаяся там мебель. Предварительная причина — аварийный режим работы электросети.



Никто не пострадал. Все, кто находился внутри, покинули помещения магазина до приезда пожарных.



Вызов пришёл в 14:41, через пять минут пожарные были на месте. Локализовали пожар к 14:58, а ещё через три минуты полностью ликвидировали. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.



В тушении задействовали девять единиц техники, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.