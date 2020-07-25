Педиатрический корпус больницы закрывают на ремонт. Плановых пациентов перенаправят в клиники Москвы 25.07.2020 ZELENOGRAD.RU

С 27 июля педиатрический корпус (строение 4) горбольницы на Каштановой аллее закроется, сообщили в справочной службе учреждения: с августа там начнется капитальный ремонт для создания детской больницы.

В строении 4 заменят все инженерные коммуникации, электросети, системы вентиляции и водоснабжения, пройдет реконструкция внутренних помещений. До конца ремонта плановых пациентов будут перенаправлять в профильные детские стационары Москвы. Для этого в филиалах зеленоградской детской поликлиники 105 оформляется направление на госпитализацию. В зависимости от профиля заболевания детей направят на лечение в одну из городских больниц — имени Башляевой (тушинскую), Морозовскую детскую больницу, имени Филатова, имени Сперанского и другие.

Сейчас. из-за ограничений по коронавирусу, основной поток зеленоградских детей, нуждающихся в стационарном лечении, возят обычно в тушинскую больницу — до неё около 30 километров и примерно 30 минут езды.

Экстренных пациентов в зависимости направят в реанимацию горбольницы, по стабилизации состояния — в профильные больницы. Если кто-то приедет в больницу сам, работает детский бокс для диагностики и оказания необходимой помощи до перевода в профильные стационары, сообщается на сайте больницы.

В бывшем роддоме (строении 5), который сделают основным корпусом новой больницы, работы уже заканчивают: меняют лифты, устанавливают систему вентиляции и ведут внутреннюю отделку, идет закупка оборудования. Всего в новую детскую больницу поставят более 440 единиц медицинской техники.

История создания в Зеленограде полноценной детской больницы длится с 2011 года. Изначально её планировали строить с нуля, но выходило слишком дорого, и от проекта отказались. Тогда под детскую больницу решили перестроить два здания: бывший роддом и действующий педиатрический корпус.

Сначала их собирались закрыть одновременно. Потом, чтобы город совсем уж не лишать детского стационара, решили сперва капитально отремонтировать 5-й корпус, а по завершении перевести туда отделения из 4-го и взяться уже за его ремонт.

Основным корпусом детской больницы станет здание бывшего роддома. Там будут приёмное, диагностическое, педиатрическое и хирургическое отделение с койками травматологии и оториноларингологии, а также реанимационный блок и три операционных. Четвёртый корпус оставят за инфекционным отделением. Детскую больницу планируют открыть в 2021 году.

Читайте также
Открытие детской больницы снова перенесли — теперь на 2021 год
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, медицина, карантин, капитальный ремонт
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На Центральном проспекте и Сосновой аллее откроются новые уличные кафе Новости
Педиатрический корпус больницы закрывают на ремонт. Плановых пациентов перенаправят в клиники Москвы Новости
Горбольница возобновила плановую госпитализацию после карантина. Но примут не всех и по расписанию Новости
Льготу для проезда по платной дороге М-11 смогут получить 12,5 тысяч жителей Зеленограда Новости
На бывшего сотрудника зеленоградской Росгвардии завели уголовное дело за разбой. Возможно, его уволили задним числом Новости
Часть работ по благоустройству дворов, отложенных из-за эпидемии, все-таки решили сделать в этом году. На это осталось всего два месяца. Вот что будут делать Новости
Круглосуточный «Макдоналдс» открылся в «Перекрёстке» на Ленинградском шоссе Новости
В Алабушево построят производство оборудования для добычи нефти из нерентабельных месторождений. Проект даст 40 новых рабочих мест Новости
Борщевик, Немцов, пособия и пенсионный возраст. Что обсуждали в Мосгордуме перед каникулами и как голосовал наш депутат Новости
«Предлагали коммерческую недвижимость по цене подвала». Кафе «Андерсон» закрылось окончательно из-за несогласия с размером аренды Новости
В каких зеленоградских домах заменят лифты в 2021 и 2022 году Новости
Как пленные немцы построили в Крюково дачу для главного авиаконструктора Лавочкина. И что осталось от неё сейчас Истории
Собянин утвердил проект реконструкции «Ангстрема» — снос зданий предприятия и строительство новых Новости
«Жилищник» запретил косить траву до 9 утра из-за жалоб на шум Новости
Мэр назначил нового министра образования вместо Исаака Калины Новости
Бассейн не для плавания начали строить в Менделеево. Во ВНИИФТРИ заложили фундамент нового эталонного гидроакустического комплекса Новости
Поверку счетчиков воды отменили до конца года из-за эпидемии. На самом деле нет — просто отодвинули штрафы Новости
В Андреевке узаконили одностороннее движение на Троицкой улице. Теперь по ней не объедешь пробку на въезде в Зеленоград Новости
В «Иридиуме» открывается аутлет сети брендовой одежды Offprice Новости
Профессор НИУ МИЭТ Александр Викторович Душкин: «Техническая защита информации — это наш конёк!» Партнерский материал
© 1997–2020 Зеленоград.ру