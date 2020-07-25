С 27 июля педиатрический корпус (строение 4) горбольницы на Каштановой аллее закроется, сообщили в справочной службе учреждения: с августа там начнется капитальный ремонт для создания детской больницы.

В строении 4 заменят все инженерные коммуникации, электросети, системы вентиляции и водоснабжения, пройдет реконструкция внутренних помещений. До конца ремонта плановых пациентов будут перенаправлять в профильные детские стационары Москвы. Для этого в филиалах зеленоградской детской поликлиники 105 оформляется направление на госпитализацию. В зависимости от профиля заболевания детей направят на лечение в одну из городских больниц — имени Башляевой (тушинскую), Морозовскую детскую больницу, имени Филатова, имени Сперанского и другие.

Сейчас. из-за ограничений по коронавирусу, основной поток зеленоградских детей, нуждающихся в стационарном лечении, возят обычно в тушинскую больницу — до неё около 30 километров и примерно 30 минут езды.

Экстренных пациентов в зависимости направят в реанимацию горбольницы, по стабилизации состояния — в профильные больницы. Если кто-то приедет в больницу сам, работает детский бокс для диагностики и оказания необходимой помощи до перевода в профильные стационары, сообщается на сайте больницы.

В бывшем роддоме (строении 5), который сделают основным корпусом новой больницы, работы уже заканчивают: меняют лифты, устанавливают систему вентиляции и ведут внутреннюю отделку, идет закупка оборудования. Всего в новую детскую больницу поставят более 440 единиц медицинской техники.

История создания в Зеленограде полноценной детской больницы длится с 2011 года. Изначально её планировали строить с нуля, но выходило слишком дорого, и от проекта отказались. Тогда под детскую больницу решили перестроить два здания: бывший роддом и действующий педиатрический корпус.

Сначала их собирались закрыть одновременно. Потом, чтобы город совсем уж не лишать детского стационара, решили сперва капитально отремонтировать 5-й корпус, а по завершении перевести туда отделения из 4-го и взяться уже за его ремонт.

Основным корпусом детской больницы станет здание бывшего роддома. Там будут приёмное, диагностическое, педиатрическое и хирургическое отделение с койками травматологии и оториноларингологии, а также реанимационный блок и три операционных. Четвёртый корпус оставят за инфекционным отделением. Детскую больницу планируют открыть в 2021 году.