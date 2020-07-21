Что будет с синхротроном

Остался без ответа вопрос «Зеленоград.ру», будут ли синхротрон модернизировать прямо в Зеленограде, или под модернизацией понимают вывоз его агрегатов и конструктивных блоков на остров Русский, в соответствии с указом президента, где они будут использованы в новом синхротронном центре класса мегасайенс, проектируемом «Курчатовским институтом».

«Все дополнительные вопросы, касающиеся деятельности НИИФП, мы будем готовы обсуждать в конце 2020 — начале 2021 года» , — единственное, что ответили в пресс-службе нового учредителя НИИФП.

В министерстве науки и высшего образования, которое согласно паспорту программы, утверждённому весной 2020 года, является заказчиком-координатором ФНТП, ответили примерно так же: «На сегодняшний день НИЦ „Курчатовский институт“ подготовил предложения по проекту создания уникальной научной установки класса „мегасайенс“ на острове Русский. Планируется восстановить работоспособность синхротрона „Зеленоград“ для решения промышленных задач».

Где и как будут восстанавливать работоспособность синхротрона, министерство не сообщило — особенности реализации ФНТП рассматривает и утверждает «Курчатовский институт», «а именно, совет по реализации данной программы», говорится в ответе на запрос редакции. И хотя совет по реализации ФНТП не является структурой «Курчатовского институт» — он состоит из высших государственных чиновников, представителей Минобрнауки и других министерств, РАН, ректоров профильных вузов (в том числе, членом совета является ректор зеленоградского МИЭТа Владимир Беспалов), руководителей научных учреждений и промышленных предприятий — рассказать подробнее о ходе реализации программы в части, касающейся зеленоградского синхротрона, в Минобрнауки не смогли.

Тем не менее, как следует из плана-графика ФНТП, концепция и проект научной установки класса «мегасайенс» должны быть готовы уже к 30 июня 2020 года, до конца года запланировано получение положительного заключения госэкспертизы, в октябре 2021 года — завершение строительства и ввод в эксплуатацию здания «для размещения конструктивных блоков и агрегатов источника синхротронного излучения», а в декабре 2021 года — выполнение транспортировки их на остров Русский и запуск всей установки.

Ни «Курчатовский институт», ни министерство не поделились информацией о нынешнем состоянии НИИФП и синхротрона.

Помимо научной работы в НИИФП продолжится развитие образовательной деятельности, функционирование аспирантуры, а также взаимодействие с МФТИ, НИУ МИЭТ и другими ведущими университетами, обещают в «Курчатовском институте». По всей видимости, даже оставшись без синхротрона, институт в Зеленограде продолжит работать — по крайней мере на сегодняшний день в планах нет его ликвидации.