14 июля в реестр юридических лиц внесены изменения: научно-исследовательский институт физических проблем им. Лукина сменил название, став частью Курчатовского института. Теперь один из первых зеленоградских научных институтов превратился во ФГУП «НИИФП Национального Исследовательского Центра Курчатовский Институт». Таким образом выполнено майское распоряжение правительства о смене учредителя и собственника имущества НИИФП
В числе имущество есть и дорогостоящий синхротрон, который так и не запустили целиком, а год назад правительство распорядилось перевезти его во Владивосток, на остров Русский. О том, что ждёт НИИФП мы спросили в самом «Курчатовском институте», а также в Минобрнауки. Ответы обнадеживают, но ясности не добавляют.
«Создание на базе НИИФП центра перспективных технологий мирового уровня» является целью принятого решения о смене его учредителя, сообщил заместитель директора — главный ученый секретарь НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Николаенко. При этом будет использован и «планируемый к модернизации источник синхротронного излучения».
Зеленоградский институт займётся развитием современной электронной компонентной базы и других прорывных научно-технологических направлений. В дальнейшем его собираются вовлекать в различные проекты «Курчатовского института», в том числе, по реализации Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы, в которой «Курчатовский институт» является головной научной организацией.
Остался без ответа вопрос «Зеленоград.ру», будут ли синхротрон модернизировать прямо в Зеленограде, или под модернизацией понимают вывоз его агрегатов и конструктивных блоков на остров Русский, в соответствии с указом президента, где они будут использованы в новом синхротронном центре класса мегасайенс, проектируемом «Курчатовским институтом».
«Все дополнительные вопросы, касающиеся деятельности НИИФП, мы будем готовы обсуждать в конце 2020 — начале 2021 года» , — единственное, что ответили в пресс-службе нового учредителя НИИФП.
В министерстве науки и высшего образования, которое согласно паспорту программы, утверждённому весной 2020 года, является заказчиком-координатором ФНТП, ответили примерно так же: «На сегодняшний день НИЦ „Курчатовский институт“ подготовил предложения по проекту создания уникальной научной установки класса „мегасайенс“ на острове Русский. Планируется восстановить работоспособность синхротрона „Зеленоград“ для решения промышленных задач».
Где и как будут восстанавливать работоспособность синхротрона, министерство не сообщило — особенности реализации ФНТП рассматривает и утверждает «Курчатовский институт», «а именно, совет по реализации данной программы», говорится в ответе на запрос редакции. И хотя совет по реализации ФНТП не является структурой «Курчатовского институт» — он состоит из высших государственных чиновников, представителей Минобрнауки и других министерств, РАН, ректоров профильных вузов (в том числе, членом совета является ректор зеленоградского МИЭТа Владимир Беспалов), руководителей научных учреждений и промышленных предприятий — рассказать подробнее о ходе реализации программы в части, касающейся зеленоградского синхротрона, в Минобрнауки не смогли.
Тем не менее, как следует из плана-графика ФНТП, концепция и проект научной установки класса «мегасайенс» должны быть готовы уже к 30 июня 2020 года, до конца года запланировано получение положительного заключения госэкспертизы, в октябре 2021 года — завершение строительства и ввод в эксплуатацию здания «для размещения конструктивных блоков и агрегатов источника синхротронного излучения», а в декабре 2021 года — выполнение транспортировки их на остров Русский и запуск всей установки.
Ни «Курчатовский институт», ни министерство не поделились информацией о нынешнем состоянии НИИФП и синхротрона.
Помимо научной работы в НИИФП продолжится развитие образовательной деятельности, функционирование аспирантуры, а также взаимодействие с МФТИ, НИУ МИЭТ и другими ведущими университетами, обещают в «Курчатовском институте». По всей видимости, даже оставшись без синхротрона, институт в Зеленограде продолжит работать — по крайней мере на сегодняшний день в планах нет его ликвидации.