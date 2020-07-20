Два года назад власти обещали определить очередность переселения в конце 2019 года, но к этому сроку были опубликованы только строительные планы. При этом график переселения не сдвигается, объясняет Сергей Собянин. «Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Проекты планировок территорий принимались не нами, а горожанами. Вы же помните, как бурно они все обсуждали. А нам нужно было принять где-то порядка 86 крупных проектов планировок, не считая отдельных каких-то локальных объектов», цитирует мэра агентство «Москва».

В Зеленограде еще в прошлом году прошли очные публичные слушания проекта планировки 19 микрорайона — здесь фактически будет реконструкция, снесут почти все жилые здания и несколько нежилых, построят новые высотные дома, парковки и дороги. Что касается 9-го микрорайона, в прошлом году здесь лишь обсуждали проект межевания территории между «Перекрестком», детским садом и катком. Хотя к тому времени строился первый дом по программе реновации. А всего на этом земельном участке их будет четыре.