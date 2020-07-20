Публикацию графика переселения жильцов пятиэтажек в новые дома перенесли на год 20.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы пообещал объявить график этапов переселения жильцов домов, которые снесут по программе реновации, в новые дома до конца 2020 года. Это не значит, что задерживается программа сноса и строительства — эти планы сохраняются.

Два года назад власти обещали определить очередность переселения в конце 2019 года, но к этому сроку были опубликованы только строительные планы. При этом график переселения не сдвигается, объясняет Сергей Собянин. «Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Проекты планировок территорий принимались не нами, а горожанами. Вы же помните, как бурно они все обсуждали. А нам нужно было принять где-то порядка 86 крупных проектов планировок, не считая отдельных каких-то локальных объектов», цитирует мэра агентство «Москва».

В Зеленограде еще в прошлом году прошли очные публичные слушания проекта планировки 19 микрорайона — здесь фактически будет реконструкция, снесут почти все жилые здания и несколько нежилых, построят новые высотные дома, парковки и дороги. Что касается 9-го микрорайона, в прошлом году здесь лишь обсуждали проект межевания территории между «Перекрестком», детским садом и катком. Хотя к тому времени строился первый дом по программе реновации. А всего на этом земельном участке их будет четыре.

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Задержку с графиком переселения Собянин объяснил и тем, что лучше «чуть медленнее, с запозданием, но более качественно» сделать проекты кварталов реновации на основе результатов публичных слушаний. Большинство из них прошли во время карантина, это были электронные общественные обсуждения. «После того, как приняли, что в этом районе будут построены в таком-то порядке дома, такой-то этажности, так-то они будут расположены, такие-то объекты соцкультбыта, такие-то коммуникации, благоустройство, — мы проект реновации района приняли, утвердили. Затем посмотрели. Вот стартовая площадка, вот один дом, следующая волна — три дома, следующая волна — 10 домов и следующие оставшиеся 15 домов. Таким образом расписывается план», сказал мэр.

Что касается конкретного графика переселения, Собянин объяснил так. «Мы все равно не сможем сказать, что вы переедете, допустим, 21 июня 2028 года. Этапы — да: вот вы в эти пять лет, эти дома — в эти пять лет. Эти этапы мы обязательно сделаем».

В Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 старых дома — пятиэтажки в 9, 10, 18 и 19 микрорайонах.

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Метки:
жилищное строительство, реновация
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