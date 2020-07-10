Восьмикилометровая пробка в сторону Москвы образовалась на Ленинградском шоссе из-за аварии 10.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Пикап, ВАЗ и грузовая цистерна столкнулись в районе Новоподрезково перед мостом около восьми утра в пятницу, 10 июля. От удара легковушку развернуло на 180 градусов, сообщил «Зеленоград.ру» очевидец. С его слов, повреждения на машинах незначительные, есть надежда, что никто не пострадал.

Но из-за ДТП образовалась восьмикилометровая пробка в сторону Москвы, которая начинается от нового жилого комплекса «Ёлкино», граничащего с МЖК.

К 9:30 движение на этом участке Ленинградки пришло в норму.

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Метки:
дтп, ленинградское шоссе, пробки
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