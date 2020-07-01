Сильный пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире в МЖК 01.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Пожар в квартире на третьем этаже в третьем подъезде корпуса 526 начался в десятом часу вечера во вторник, 30 июня.

Дым из окна поднялся на всю высоту дома и и по всей лестничной площадке, как заметно на видео, а также распространился по окрестностям — плохая видимость начиналась от самого въезда в МЖК, рассказал «Зеленоград.ру» очевидец. Другой свидетель рассказал, что из дома «достают людей» — видимо, эвакуировали жильцов квартир рядом и этажами выше.

Сигнал на пульте «112» приняли в 21:47, через пять минут пожарные были уже на месте. В четырёхкомнатной квартире горели прихожая и одна из комнат. На тушение ушло 15 минут. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

В пожаре никто не пострадал — на момент возгорания в квартире никого не было. Предварительная причина пожара — техническая неисправность электроудлинителя, сообщили «Зеленоград.ру» в зеленоградском управлении МЧС.

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Метки:
происшествия, мжк (микрорайон 5а), пожары
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