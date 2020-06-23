С 23 по 30 июня Роспотребнадзор Московской области проведет бесплатное тестирование жителей Подмосковья на антитела к ковид-19 для оценки популяционного иммунитета. Желающих просят пройти анкетирование на сайте института эпидимеологии и микробиологии им. Габричевского (МНИИЭМ).

На тестирование попадут не все — в число участников-волонтёров методом случайной выборки будут включены дети от 1 года до 17 лет и взрослые шести возрастных групп: 18—29 лет, 30—39 лет, 40—49 лет, 50—59 лет, 60—69 лет, 70 лет и старше. Отбор не будет зависеть от того, переболел ли человек коронавирусом или еще нет.

Помимо личных данным, адреса и контактной информации в анкете нужно указать сферу деятельности и место работы или учёбы. В списке специальных вопросов — сведения о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирус и о том, был ли он положительным, о наличии симптомов ОРЗ, хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусом дома или на работе, о выездах из страны или за пределы региона за последние три месяца. В графе о текущем местонахождении есть варианты: в стационаре, на карантине в обсерваторе, дома на карантине/больничном, дома в самоизоляции, «продолжаю работать» — из чего следует, что участвовать в тестировании могут и здоровые, и больные, и контингент стационаров.

Отобранные жители получат на указанную в анкете электронную почту письмо с регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ в ближайшей поликлинике по месту жительства в определённое время. После финальной обработки анкет 29 июня участники получат первое напоминание с датой и временем тестирования, 30 июня — повторное напоминание.

По результатам тестирования каждого ждёт «достоверная информация о наличии антител к вирусу SARS CoV-2», сообщает Роспотребнадзор.

Телефон для справок по анкетированию или проведению исследования: 8-495-452-1820, 8-495-582-9173.

Исследование проводят Роспотребнадзор, Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора и Минздрав Московской области с учетом протокола, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Для тестирования будут использоваться отечественные ИФА-тесы на IgG SARS-CoV-2 производства Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора. МНИИЭМ им. Габричевского вправе использовать полученные пробы биоматериала в научных целях без идентификации личных данных.

Конфиденциальность личной информации при внесении в компьютерную базу данных обещают обеспечить кодированием имени в виде инициалов и номера — данные будут доступны органам управления здравоохранением и представителям локального этического комитета.

Оценка популяционного иммунитета необходима для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемии в регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике ковид-19, заявляет Роспотребнадзор.

Будут ли опубликованы результаты исследования, неизвестно.