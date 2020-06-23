С 23 по 30 июня Роспотребнадзор Московской области проведет бесплатное тестирование жителей Подмосковья на антитела к ковид-19 для оценки популяционного иммунитета. Желающих просят пройти анкетирование на сайте института эпидимеологии и микробиологии им. Габричевского (МНИИЭМ).
На тестирование попадут не все — в число участников-волонтёров методом случайной выборки будут включены дети от 1 года до 17 лет и взрослые шести возрастных групп: 18—29 лет, 30—39 лет, 40—49 лет, 50—59 лет, 60—69 лет, 70 лет и старше. Отбор не будет зависеть от того, переболел ли человек коронавирусом или еще нет.
Помимо личных данным, адреса и контактной информации в анкете нужно указать сферу деятельности и место работы или учёбы. В списке специальных вопросов — сведения о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирус и о том, был ли он положительным, о наличии симптомов ОРЗ, хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусом дома или на работе, о выездах из страны или за пределы региона за последние три месяца. В графе о текущем местонахождении есть варианты: в стационаре, на карантине в обсерваторе, дома на карантине/больничном, дома в самоизоляции, «продолжаю работать» — из чего следует, что участвовать в тестировании могут и здоровые, и больные, и контингент стационаров.
Отобранные жители получат на указанную в анкете электронную почту письмо с регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ в ближайшей поликлинике по месту жительства в определённое время. После финальной обработки анкет 29 июня участники получат первое напоминание с датой и временем тестирования, 30 июня — повторное напоминание.
По результатам тестирования каждого ждёт «достоверная информация о наличии антител к вирусу SARS CoV-2», сообщает Роспотребнадзор.
Телефон для справок по анкетированию или проведению исследования: 8-495-452-1820, 8-495-582-9173.
Исследование проводят Роспотребнадзор, Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора и Минздрав Московской области с учетом протокола, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Для тестирования будут использоваться отечественные ИФА-тесы на IgG SARS-CoV-2 производства Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора. МНИИЭМ им. Габричевского вправе использовать полученные пробы биоматериала в научных целях без идентификации личных данных.
Конфиденциальность личной информации при внесении в компьютерную базу данных обещают обеспечить кодированием имени в виде инициалов и номера — данные будут доступны органам управления здравоохранением и представителям локального этического комитета.
Оценка популяционного иммунитета необходима для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемии в регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике ковид-19, заявляет Роспотребнадзор.
Будут ли опубликованы результаты исследования, неизвестно.
К 23 июня по официальным данным в Подмосковье заболели коронавирусом 54,375 человек за весь период эпидемии (суточное число заболевших снизилось за последние четыре недели с 800+ до 500+), умерло 783 человека (0 за последние сутки, до 32 человек в день за последние четыре недели), выздоровели 25,036 человек (суточное число выросло за четыре недели с 244 до 1 238). Среди лидеров по новым случаям заражения — близкий к Зеленограду городской округ Истра: 29 случаев 22 июня. В Солнечногорье — только один случай, в Химках и Клину — по 13 случаев, в Дмитровском округе — семь.
В Московской области проведено 638 тысяч ПЦР-тестов. В лечении коронавируса задействованы 62 медицинские организации и около 27 тысяч медиков. В регионе было развернуто 15,9 тысячи коек, в том числе 7,9 тысячи с кислородом и более 1 тысячи реанимационных коек с аппаратами ИВЛ. Со 2 апреля обсерваторы Подмосковья (областные и частные пансионаты и санатории) приняли на карантин более 6,3 тысячи россиян, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой — около 4,9 тысячи человек уже вернулись домой.
На карте выхода из самоизоляции Московская область — на первом этапе (Москва — на втором).