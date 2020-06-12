Торговые центры в Подмосковье откроются с 25 июня 12.06.2020 ZELENOGRAD.RU

С 25 июня можно будет работать магазинам в ТРЦ, за исключением фудкортов, развлекательных мероприятий и кинотеатров. Постановление об этом 11 июня подписал губернатор Московской области. Возможность открыться будет у всех магазинов без ограничений по площади и требований об отдельном входе, сообщает ТАСС.

Также возобновят работу автошколы и фотоателье и прочие персональные услуги. На страницах в соцсетях ТРЦ «Зеленопарк» и «Fashion House Аутлет Шереметьево» в Черной Грязи пока нет сообщений, подтверждающих их открытие с 25 июня.

Кинотеатр в самом «Зеленопарке» закрыт, но в субботу 13 июня откроется автокинотеатр на парковке перед ним.

Открывшиеся салоны красоты в Москве обязали перед стартом протестировать всех сотрудников на ковид. В постановлении губернатора о ТРЦ нет указаний насчет открываемых объектов. Пока действует только обязательство тестировать каждые 15 дней 10% сотрудников для тех организаций, чья работа в карантин не останавливалась.

В Москве с 1 июня открылись первые крупные торговые центры, с 16 июня откроются библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки, разрешат работать летним верандам кафе и ресторанов. С 23 июня откроются стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

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Метки:
карантин, зеленопарк
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