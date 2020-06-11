Ежедневно в Москве умирают от коронавируса несколько десятков человек. За последний месяц количество летальных исходов колебалось от 41 до 78, самые высокие цифры пришлись на вторую половину мая и начало июня.

За весь май смертность в столице более чем в полтора раза превысила средний уровень смертности в этом месяце за последние три года, согласно данным, опубликованным 10 июня столичным департаментом здравоохранения: всего 15 713 смертей, превышение — 5799 смертей. ковид-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае). Основной причиной летального исхода коронавирус стал для 2757 человек, сопутствующей — для 2 503 человек с положительным тестом на ковид, но скончавшихся от обострения других заболеваний. Отнесены к коронавирусным и 433 случая, когда у больных был отрицательный тест, но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки с высокой вероятностью свидетельствовали о коронавирусе. Ранее депздрав публиковал данные по смертности за апрель, подсчитанные в соответствии с этой же методикой — апрельская смертность лишь на 17% превышала средние данные за тот же месяц трёх последних лет.

В целом летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 3,8% с учётом всех перечисленных случаев. Это заметно ниже, чем в других мировых мегаполисах, констатируют в департаменте здравоохранения: Нью-Йорк — 10,7%, Лондон — 22,7%, Стокгольм — 15,2%, Мадрид — 21,5%.

«При этом в Москве все время пандемии медицинская, в том числе стационарная, помощь оказывалась в полном объеме, ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было, а в больницах всегда были свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус. Ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на 2/3. В результате 65 тысяч тяжело больных горожан были спасены», — сообщает депздрав.

Выздоровевших в столице регистрируют от 1235 до 8033 человек в день за последний месяц, причем яркие «всплески» в несколько тысяч приходятся на определённые дни недели — вторник или среду. И это не те москвичи, которых выписали из больниц, а те, кто получил отрицательные результаты контрольных ПЦР-тестов на коронавирус после лечения в стационаре, дома и/или после окончания карантинного периода — в том числе, бессимптомные больные с ранее положительными тестами.

Отдельных данных о заболеваемости коронавирусом в Зеленограде по-прежнему нет — на запросы «Зеленоград.ру» мэрия и департамент здравоохранения ответов не дают. Отсутствует и статистика ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу в Зеленограде с выводами о формировании популяционного иммунитета, хотя подводить результаты планировали еженедельно по каждому округу Москвы.

Единственные известные зеленоградские цифры — данные о загрузке амбулаторного КТ-центра в Зеленограде, куда направляют на компьютерную томографию больных с выраженной клинической картиной заболевания. Об общем числе заболевших и выздоровевших зеленоградцев по ним судить сложно, но можно наблюдать за локальной динамикой эпидемии.