Количество выявленных в Москве случаев заболевания за весь период эпидемии коронавируса к 11 июня превысило 200 тысяч — больше половины заболевших уже выздоровели, более 3000 скончались. К этому же дню общероссийская статистика заболеваемости взяла планку в 500 тысяч заболевших, активных случаев — чуть меньше половины.
По ежедневному приросту заболевших Москва вернулась на уровень двухмесячной давности: 10 июня число новых случаев коронавируса было самым низким с 12 апреля — 1 195. Экспансии ковид-19 в столице чуть больше трёх месяцев: всё началось с пяти заболевших 6 марта, а пик эпидемии, 6703 новых случая, пришёлся на 7 мая.
Ежедневно в Москве умирают от коронавируса несколько десятков человек. За последний месяц количество летальных исходов колебалось от 41 до 78, самые высокие цифры пришлись на вторую половину мая и начало июня.
За весь май смертность в столице более чем в полтора раза превысила средний уровень смертности в этом месяце за последние три года, согласно данным, опубликованным 10 июня столичным департаментом здравоохранения: всего 15 713 смертей, превышение — 5799 смертей. ковид-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае). Основной причиной летального исхода коронавирус стал для 2757 человек, сопутствующей — для 2 503 человек с положительным тестом на ковид, но скончавшихся от обострения других заболеваний. Отнесены к коронавирусным и 433 случая, когда у больных был отрицательный тест, но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки с высокой вероятностью свидетельствовали о коронавирусе. Ранее депздрав публиковал данные по смертности за апрель, подсчитанные в соответствии с этой же методикой — апрельская смертность лишь на 17% превышала средние данные за тот же месяц трёх последних лет.
В целом летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 3,8% с учётом всех перечисленных случаев. Это заметно ниже, чем в других мировых мегаполисах, констатируют в департаменте здравоохранения: Нью-Йорк — 10,7%, Лондон — 22,7%, Стокгольм — 15,2%, Мадрид — 21,5%.
«При этом в Москве все время пандемии медицинская, в том числе стационарная, помощь оказывалась в полном объеме, ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было, а в больницах всегда были свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус. Ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на 2/3. В результате 65 тысяч тяжело больных горожан были спасены», — сообщает депздрав.
Выздоровевших в столице регистрируют от 1235 до 8033 человек в день за последний месяц, причем яркие «всплески» в несколько тысяч приходятся на определённые дни недели — вторник или среду. И это не те москвичи, которых выписали из больниц, а те, кто получил отрицательные результаты контрольных ПЦР-тестов на коронавирус после лечения в стационаре, дома и/или после окончания карантинного периода — в том числе, бессимптомные больные с ранее положительными тестами.
Отдельных данных о заболеваемости коронавирусом в Зеленограде по-прежнему нет — на запросы «Зеленоград.ру» мэрия и департамент здравоохранения ответов не дают. Отсутствует и статистика ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу в Зеленограде с выводами о формировании популяционного иммунитета, хотя подводить результаты планировали еженедельно по каждому округу Москвы.
Единственные известные зеленоградские цифры — данные о загрузке амбулаторного КТ-центра в Зеленограде, куда направляют на компьютерную томографию больных с выраженной клинической картиной заболевания. Об общем числе заболевших и выздоровевших зеленоградцев по ним судить сложно, но можно наблюдать за локальной динамикой эпидемии.
К концу мая «Ни о каком „ура“ и „все кончилось“ речи не идет!», подчеркивает заведующий отделением лучевой диагностики зеленоградской горбольницы Борис Бродецкий, хотя медики и ожидают снижения нагрузки — в Москве это общая тенденция. Тем не менее, в последних мая зеленоградский КТ-центр продолжал принимать по 70-90 больных в день, как и в майские праздники, на которые пришлась пиковая нагрузка.
В Московской области резкого уменьшения новых случаев коро навируса, как в Москве, не наблюдается — в течение последнего месяца показатели снизились с 1063 заболевших в день до 700 с лишним и держатся на уровне 700+ уже две недели. Ежедневно выздоравливающих в течение месяца стало заметно больше (с 163 до 600-700 человек в день), а число летальных исходов колебалось от 0 до 32. Всего коронавирусом заболели к 10 июня за весь период эпидемии 46 457 человек, 13 419 выздоровели, скончались 622 человека.
Соседний с Зеленоградом городской округ Химки входит в топ-10 области по уровню заболеваемости (1309 случаев за весь период эпидемии). В Дмитрове, Солнечногорске и Истре ситуация получше (882, 843 и 742 случая соответственно).
В Тверской области, где связанные с коронавирусом ограничения начали снимать гораздо раньше Московского региона, показатели заболеваемости на порядок ниже — при этом видна тенденция к росту заболеваемости: с начала июня регистрируется по 70-90 новых случаев в день после более спокойного мая с 10-50 случаями за сутки. Всего заболевших на 10 июня 2314, выздоровели 1495 человек, скончались 49 (из них 27 — с начала июня).
Почти половина всех заболевших сосредоточена в Калининском районе — вокруг Твери — и в Конаковском районе.