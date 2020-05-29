Автобусы стали дезинфицировать чаще — на всех конечных станциях 29.05.2020 ZELENOGRAD.RU

На фоне ослабления карантина и увеличения числа пассажиров, «Мосгортранс» объявил, что увеличил частоту дезинфекции наземного общественного транспорта — теперь каждый автобус, троллейбус электробус и трамвай обработают на конечных станциях, обеззараживая их по 4-6 раз за день.

Во время обеззараживания специальными средствами (все аэрозоли под запретом), одобренными Роспотребнадзором, обработают все поверхности, к которым прикасаются пассажиры: поручни, валидаторы, сиденья, стекла.

Этим занимаются специальные мобильные бригады. Они работают, пока водители отдыхают между рейсами и обеденное время, поэтому корректировать график движения не нужно. Всего в этой работе задействовано около 300 человек на 178 конечных остановок работает. Где именно будет проводиться обработка в Зеленограде, неизвестно.

Очищать салоны общественного транспорта в Москве начали еще в январе. Тогда все поверхности обрабатывали обычными составами, сиденья — моющими пылесосами. В феврале, когда зараженных в Москве еще не выявили, убираться стали чаще, тщательнее и с использованием антимикробных средств. В апреле Роспотребнадзор рекомендовал автобусам всей страны проводить дезинфекцию не менее двух раз в день.

Число поездок по городу растет. По данным департамента транспорта, сегодня утром в метро и наземном транспорте было на 20 тысяч пассажиров больше, чем в прошлую пятницу. На семь тысяч больше человек воспользовались сегодня такси, на 40 тысяч личных машин больше выехало на дороги. В среду Москве зафиксировали рекордное число пассажиров городского и личного транспорта с начала апреля — 4,8 миллиона человек.

Читайте также
Правила прогулок: как, когда, где и с кем можно выходить на улицу с 1 июня (и полный текст указа)

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, коронавирус, автобусы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Врачи зеленоградской больницы уехали в другие регионы для борьбы с коронавирусом Новости
Последствия «тропического» ливня и грозы: оползень, потопы, сломанные деревья. Фото и видео Истории
История зеленоградского Крюково: три версии названия и за что собирались биться на кулаках пятьсот лет назад Истории
Мэрия решила построить в 11 микрорайоне некапитальные спортплощадки. Что это будет, на каких условиях и чего хотят жители, неизвестно Новости
Губернатор Подмосковья обещал с 3 июня открыть парикмахерские. Пойдут ли зеленоградцы стричься через дорогу? Новости
«Леруа Мерлен» в Ржавках открылся, но ограничил одновременное число покупателей Новости
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы и салюта 24 июня — с сохранением заработной платы Новости
Двойную молнию над городом «поймали» на видео Жизнь
На сайте мэрии появилась карта с расписанием прогулок Новости
Дворникам закупают тележки для вывоза мусора. Без них отходы из мусоропровода попадают в бак для вторсырья Новости
Москвичей начнут бесплатно тестировать на иммунитет к коронавирусу. Будут доступны результаты отдельно по Зеленограду Новости
После потери сына семья из Зеленограда закрыла сбор на лечение трех детей Новости
В ЖК «Новый Зеленоград» появились изобретения Леонардо Да Винчи Новости
Маски станут обязательными с 1 июня. Везде, кроме квартир и личных помещений на работе Новости
Правила прогулок: как, когда, где и с кем можно выходить на улицу с 1 июня (и полный текст указа) Истории
Единственный боулинг Зеленограда закрылся из-за карантина. Почему не помогли государственные меры поддержки Новости
Тестирование на иммунитет к коронавирусу открыли для всех желающих. Почему до сих пор нет данных по Зеленограду Новости
Послабления карантина с 1 июня: откроют все магазины, часть бытовых услуг и разрешат прогулки по расписанию Новости
Пешеходные дорожки от Центрального проспекта к домам перекрыли. Потому что это тоже парк Новости
Путин перенёс парад Победы на 24 июня. Шойгу должен обеспечить безопасность участников Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру