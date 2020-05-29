Во время обеззараживания специальными средствами (все аэрозоли под запретом), одобренными Роспотребнадзором, обработают все поверхности, к которым прикасаются пассажиры: поручни, валидаторы, сиденья, стекла.

Этим занимаются специальные мобильные бригады. Они работают, пока водители отдыхают между рейсами и обеденное время, поэтому корректировать график движения не нужно. Всего в этой работе задействовано около 300 человек на 178 конечных остановок работает. Где именно будет проводиться обработка в Зеленограде, неизвестно.

Очищать салоны общественного транспорта в Москве начали еще в январе. Тогда все поверхности обрабатывали обычными составами, сиденья — моющими пылесосами. В феврале, когда зараженных в Москве еще не выявили, убираться стали чаще, тщательнее и с использованием антимикробных средств. В апреле Роспотребнадзор рекомендовал автобусам всей страны проводить дезинфекцию не менее двух раз в день.

Число поездок по городу растет. По данным департамента транспорта, сегодня утром в метро и наземном транспорте было на 20 тысяч пассажиров больше, чем в прошлую пятницу. На семь тысяч больше человек воспользовались сегодня такси, на 40 тысяч личных машин больше выехало на дороги. В среду Москве зафиксировали рекордное число пассажиров городского и личного транспорта с начала апреля — 4,8 миллиона человек.