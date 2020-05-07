Порывы ветра в грозу 6 мая достигали 20 метров в секунду. Несколько деревьев в лесопарке между 5-м микрорайоном и площадью Юности не выдержали такого напора.

«Порывы были, видимо, такими сильными и резкими, что переламывали матёрые ели, как сухие прутики», — рассказала «Зеленоград.ру» Ольга К.

Она насчитала четыре сломанных дерева только вдоль дороги. Ещё несколько — внутри леса. Два дерева упали на дорогу — их оперативно распилили и растащили по обочинам.