Собянин пообещал не отключать горячую воду в жилых домах до 1 июля 07.05.2020 ZELENOGRAD.RU

«Я принял решение до 1 июля отключения горячей воды не производить» , — заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Пока люди находятся на самоизоляции в квартирах, этого не надо делать, объяснил он. Режим ограничений в Москве он продлил до 31 мая.

Подготовку к зиме жилого фонда остановить невозможно, отметил мэр, но эти работы будут отсрочены, а в новых домах, где инженерные системы хорошие, вообще можно не отключать горячую воду, а провести эти работы только в тех домах, которые требуют большего внимания.

Ранее начало отключения горячей воды переносили на 1 июня, теперь график сдвинулся ещё на месяц.

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Метки:
коронавирус, Собянин Сергей Семенович, карантин, эпидемия, горячая вода, водоснабжение
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