Начался пик цветения деревьев-аллергенов. Роспотребнадзор рассказал об отличии симптомов сезонной аллергии и коронавируса 03.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Сразу два дерева-аллергена — берёза и клён — находятся сейчас в активной фазе цветения, а значит, в воздухе высокая концентрация их пыльцы. Поэтому людям, страдающим весенней аллергией, в ближайшее время надо быть осторожнее, предупреждает столичный департамент природы.

Для смягчения симптомов аллергии департамент рекомендует внимательно следить за самочувствием и следовать назначениям врачей. А подробную информацию об уровне аллергенов в воздухе можно найти на сайте allergotop.com/allergofon.

В связи с сезоном аллергий на фоне распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор рассказал о различиях в симптомах этих заболеваний. Он отметил также, что аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения ковид-19. Исключение — тяжелая неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Симптомы сезонной аллергии (поллиноза) схожи с коронавирусными: насморк; першение в горле; покраснение глаз; слезотечение, зуд. Однако при сезонной аллергии не повышается температура тела, нет выраженной слабости и утомляемости, болей в мышцах, кашля и одышки. Последние два, правда, могут быть у астматиков.

Ведомство рекомендует аллергикам оставаться дома — в воздухе помещений концентрация пыльцы значительно ниже, чем на улице. В квартире надо установить систему очистки воздуха, ежедневно проводить влажную уборку. Вернувшись с улицы, следует принять душ, вымыть голову, переодеться. Кроме того, не надо употреблять пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии. Необходимо принимать лекарства, назначенные врачом. Если же состояние ухудшится, нужно обратиться за медицинской помощью.

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Метки:
медицина, экология, коронавирус
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